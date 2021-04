Leipzig

Er ist ein mahnendes Symbol für das Pariser Klimaschutzabkommen: der Eiffelturm. Dieser tauchte am Mittwoch gleich mehrfach vor der Kongreßhalle am Zoo auf, in der der Stadtrat tagte. Das Bündnis „Leipzig fürs Klima“ übergab einen größeren Eiffelturm an OBM Burkhard Jung (SPD) und die Vertreter der Ratsfraktionen. „Das ist natürlich kein persönliches Geschenk“, betonte Steffen Peschel von der Initiative Parents for Future Leipzig: „Die Bürgerschaft legt diesen vertrauensvoll als Mahnung in Ihre Hände.“ Dem Bündnis gehören vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bis zu Teachers For Future verschiedene Umwelt-Initiativen und Verbände an.

Eiffelturm soll Platz im Rathaus erhalten

Der Eiffelturm solle im Rathaus einen geeigneten Platz finden, wünschen sie sich. „Wir wissen, dass Corona ein riesiges Loch in den Haushalt gerissen hat“, sagte Peschel. Dennoch sei ebenso wie bei Corona das Krisenbewusstsein die Voraussetzung für die Bekämpfung der Krise. Jung sicherte zu, einen geeigneten Platz zu finden.

Health for Future Leipzig – hier Luise Köhler und Dr. Pauline Gaida (rechts) – wollen eine Klimasprechstunde, um Menschen auf nachhaltiges Leben hinzuweisen. Quelle: André Kempner

Hintergrund: Leipzig hat zwar im Oktober 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Kritisiert wird jedoch, dass das bisherige Tempo, mit dem die Stadtverwaltung die Ratsbeschlüsse umsetzt, in keinem angemessenen Verhältnis zur Dringlichkeit des Handelns stehe, das die Klimakrise erfordere. So sei die Leitung des neuen Referats für Klimaschutz unbesetzt und die erforderlichen Stellen sollen nach dem Willen der Verwaltungsspitze erst stufenweise geschaffen werden.

Drängen auf eine Verkehrswende in Leipzig

Bauingenieur Uwe Schroeder engagiert sich bei Scientists for Future Leipzig. Quelle: Andre Kempner

„Das Auto darf nicht länger das zentrale Verkehrsmittel bleiben. Es ist wichtiger, dass Fuß- und Radwege und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden“, sagte Pauline Gaida von Health for Future, der die Verkehrswende wichtig ist. Die promovierte Ärztin erlebt, dass immer mehr Menschen an Klimafolgen erkranken. „Ich erwarte, dass die Stadt sich für die Verkehrswende einsetzt“, forderte auch Kinderkrankenschwester Luise Köhler. Health for Future kämpfe für eine Klima-Sprechstunde. „Nicht nur eine Pille hilft, sondern Bewegung. Man muss aktiv sein und auch mal das eine oder andere lassen.“ Etwa beim Konsum, was ebenfalls dem Klima zugute kommt.

Mehr Tempo für die Klimaneutralität

Bauingenieur Uwe Schroeder hat ein eigenes Design für seinen Eiffelturm entwickelt. „Am Bauwerk sind die Wärmestreifen angebracht, die die Erwärmungen zwischen 1881 und 2020 zeigen“, erklärte Schroeder, der sich bei Scientists for Future Leipzig engagiert. Er erwarte größere Initiativen der Stadt beim Energie- und Klimaschutzprogramm, das seit November 2020 noch ausstehe. Die Stadt brauche mehr Tempo, um die Krise zu meistern und klimaneutral zu werden, fordert auch der Umweltbund Ökolöwe. Die Demonstranten forderten die Stadtverwaltung auf, bis 30. Juni 2021 eine Kampagne zur Klimakrise zu starten. Notwendig sei auch, ein Förderprogramm mit jährlich mindestens 150 000 Euro aufzulegen, um Projekte der Zivilgesellschaft zu fördern.

Von Mathias Orbeck