Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko dankt der Leipziger Partnerstadt Kiew in einer Live-Schalte für die bisherige Unterstützung. Klitschko sagte: „Wir sehen, wer unsere echten Freunde sind“.

„Wir sehen, wer unsere echten Freunde sind“: Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko richtet sich per Live-Schalte an die Ratsversammlung in der Partnerstadt Leipzig. Quelle: Christian Modla