Kommentar: Gemeinsame Anträge mit der AfD im Leipziger Stadtrat sind möglich

Leipzig

In der Leipziger Ratsversammlung proben CDU-Stadträte den Schulterschluss mit der AfD – in einem gemeinsamen Antrag zur Sanierung der Geithainer Brücke. Ist das mit Blick auf klare rechtsextreme Tendenzen in der Partei statthaft?

Abgrenzung ist nötig

Eine Abgrenzung zur AfD ist nötig: Die Partei trägt nicht zur gesellschaftlichen Befriedung bei. Sie treibt Keile. Sie spaltet. Sie wiegelt auf. Mit ihrer Sprache tut sie der Debattenkultur nicht gut. Koalitionen oder gemeinsame Fraktionen scheiden aus – ebenso die Wahl von AfD-Vertretern zu Schöffen oder in ähnlich bedeutsame Ämter.

An der Sache orientieren

In einer Kommune geht es aber oft um konkrete Sachfragen: Wird diese oder jene Straße zuerst saniert? Welche Kita ist an der Reihe, welche Schule? Der Stadtrat einer christ- oder sozialdemokratischen, einer liberalen, linken oder grünen Partei sollte dann sagen: Ich lehne die AfD mit ihren Positionen ab – aber ich stimme mit ihr für ein konkretes Projekt, weil ich es für richtig und wichtig halte. Dabei spielt natürlich eine Rolle, wer genau da noch seine Unterschrift beisteuert, wie CDU-Stadträtin Siegrun Seidel richtig festhält.

Kein pauschales No-Go

Also: Gemeinsame Anträge sind kein pauschales No-Go – das würde die Rechtspopulisten nur in ihrer Märtyrerrolle bestärken. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Der beste Weg aus dem Dilemma: Das Ohr am Bürger haben – und selbst der Erste sein, der konkrete Anliegen ins politische Geschäft einbringt.

Von Björn Meine