Leipzig

Den leidigen Titel Armutshauptstadt hat Leipzig zwar längst abgegeben. Trotzdem bleibt für viele Menschen an der Pleiße die Lage prekär. Mehr als jeder Sechste verfügt über ein so geringes Einkommen, konkret sind es weniger als 955 Euro, dass er als armutsgefährdet gilt. Wie schwierig die Situation gerade für diese Menschen ist, zeigt auch der am Mittwoch veröffentlichte Bericht zur Kommunalen Bürgerumfrage. Darin geben zehn Prozent der Alleinerziehenden an, nicht ohne staatliche Hilfen über die Runden zu kommen, bei alleinstehenden Rentnern sind es sechs Prozent. Und es wird nicht besser.

Lesen Sie auch So sind die Leipziger wirtschaftlich durch die Pandemie gekommen

Wohnungspolitik ist sozialer Hebel der Kommune

Schon jetzt sagt ein Viertel der Leipzigerinnen und Leipziger, sie können wegen zu geringer Einkünfte privat gar nicht fürs Alter vorsorgen. Angesichts des sinkenden Rentenniveaus laufen sie geradewegs in die Altersarmut. Ein Problem, dem sich auch die Stadt stellen muss. Ein Hebel, den die Kommune dabei in der Hand hält, ist die Wohnungspolitik.

Denn die Entwicklung der Preise auf dem Wohnungsmarkt ist gerade für Geringverdiener fatal. Wer unterhalb der Armutsschwelle lebt, musste in Leipzig mittlerweile schon 45 Prozent des Haushaltseinkommens für die Warmmiete aufwenden. Bei den acht Prozent der sogenannten Einkommensreichen, die über mindestens 3184 Euro im Monat verfügen, sind es dagegen nur 14 Prozent.

10 000 Sozialwohnungen dürfen kein leeres Wahlversprechen bleiben

Damit diese Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinander geht, müssen endlich mehr preiswerte Wohnungen auf den Markt. Bei dem derzeitigen Tempo wird der im Oberbürgermeisterwahlkampf 2020 so vollmundig angekündigte Bau von 10 000 Sozialwohnungen allerdings ein leeres Wahlversprechen bleiben.

Von Klaus Staeubert