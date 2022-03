Leipzig

Man muss kein Wahrsager sein, um zu erahnen, wie dieser russische Eroberungsfeldzug gegen die Ukraine auch unser Leben hier in Leipzig verändern wird. Die Energie-, Klima- und Verkehrswende, über die bis vor Wochen noch so erbittert gestritten wurde, kann vielen Menschen jetzt, da die Preise für Strom, Wärme und Kraftstoff in astronomische Dimensionen enteilen, gar nicht schnell genug kommen. Denn wer will schon dem Moskauer Despoten immer mehr Energiemilliarden für seine blutigen Expansionskriege in den Rachen werfen?

Autofahrer werden wegen der Spritpreise aufs Rad umsatteln

Auch der Ausbau des Radwegenetzes in Leipzigs erscheint da auf einmal in ganz neuem Licht. Bislang brauchte es stets viel Überzeugungskraft, wollte die Stadt Wege für Radfahrer auf Kosten der PS-Community anlegen. In Kürze werden nun sogar auf dem Innenstadtring, einer der meistbefahrenen Trassen Leipzigs, erstmals Fahrspuren zugunsten von Radwegen reduziert. Es würde nicht verwundern, wenn der von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kürzlich noch prognostizierte Aufschrei der Autofahrer ausbleibt. Bei Kraftstoffpreisen von mehr als 2,20 Euro pro Liter – manche Experten rechnen sogar bald schon mit drei Euro – wird mancher zwangsläufig sein Auto stehen lassen (müssen) – und umsatteln. Und sich wünschen, dass es noch viel mehr sichere, zügig zu befahrende Radwege in Leipzig gäbe.

Von Klaus Staeubert