Leipzig

Leipzig war in Deutschland bis nach dem Zweiten Weltkrieg als Buchhauptstadt nahezu unangefochten – als Sitz der Buchhändler-Börse, der Deutschen Bücherei und wichtiger Verlage. Zwar sind die „Großen“ längst weg – dennoch gibt es in Leipzig rund 70 Verlage und eine der beiden Nationalbibliotheken. Die Buchstadt ist also nach wie vor lebendig. Wer es nicht glaubt, kann sich beim alljährlichen Gang – sofern der pandemiebedingt nicht ausfallen muss – auf der Buchmesse davon überzeugen. „Leipzig liest“ ist längst zu einem Markstein der Stadt geworden. Das und viele weitere rührige Akteure rund ums Buch mögen allesamt gute Gründe sein, sich um einen Unesco-Titel zu bewerben. Doch überzeugend ist das noch nicht.

Traditionen alleine reichen nicht. Es muss ein deutlicher Mehrwert mit Blick auf die Zukunft geschaffen werden. Ein Unesco-Titel mag zwar zunächst Aufmerksamkeit schaffen. Und Tourismus-Marketing ist wichtig. Aber für die gerade in Zeiten der sozialen Netzwerke notwendige Lese- und Demokratieförderung ist das nicht ausreichend. Deshalb ist eine gesunde Skepsis angebracht. Leipzig möchte sich ebenso mit der Friedlichen Revolution im Verbund mit Plauen und Dresden ums Unesco-Weltkulturerbe bewerben. Auch das ist reizvoll! Deshalb muss in Sachen Buch-Welthauptstadt noch plausibel erklärt werden, warum die Kraft ausgerechnet in dieses Projekt gesteckt werden soll. Denn Leipzig würde im Erfolgsfall den Unesco-Titel 2024 nur für ein Jahr tragen.

Von Mathias Orbeck