Leipzig

Die Bilder sind vielen noch präsent: Mehr als 450 Eltern standen einst vor einer neugebauten Kita in der Lößniger Straße Schlange, um einen der begehrten Kitaplätze zu ergattern. Das ist etwa fünf Jahre her. Seitdem hat sich die Situation grundlegend geändert. Die Stadt Leipzig absolvierte ein gigantisches Bauprogramm. Die Kundgebungen vor dem Rathaus, auf denen die Eltern ihr gesetzlich verbrieftes Recht auf einen Betreuungsplatz einforderten, gehören der Vergangenheit an. Die Stadt kann derzeit sogar Reserveplätze vorhalten und nun allmählich die Früchte ihrer Aufholjagd ernten.

Weiterhin Probleme bei Wunsch-Kita

Das schließt natürlich nicht aus, dass es Probleme gibt, wenn die Wunsch-Kita gerade überfüllt ist. Einen wohnortnahen Krippenplatz zu einem Wunschtermin mitten im Jahr zu ergattern, kann für Eltern eine Herausforderung sein. Deshalb ist die Stadt gut beraten, ihr Kita-Bauprogramm die nächsten Jahre zügig fortzusetzen. Dabei profitiert sie davon, dass die Geburtenzahlen und die Zuzüge junger Familien inzwischen geringer ausfallen als einst prognostiziert. So wurden im Vorjahr 6252 Kinder geboren, im Rekordjahr 2017 hingegen 6976. Und es gibt ja auch die Tendenz, dass junge Leute sich Wohnungen außerhalb der Großstadt suchen.

Fachkräftemangel bleibt gravierend

Wie sich die Situation entwickelt, ist schwer vorauszusagen. Die aus der Ukraine geflüchteten Kinder müssen ebenfalls versorgt sowie bestehende Einrichtungen saniert werden, für die dann Ausweichobjekte notwendig sind. Gravierend bleibt der Fachkräftemangel, auf den die Gewerkschaften bei einem Warnstreik an diesem Montag aufmerksam machen. Zu lösende Aufgaben gibt es also weiterhin genug.

Von Mathias Orbeck