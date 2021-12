Leipzig

Wer einen Kühlschrank oder einen großen Fernseher kauft, ist aufs Auto angewiesen. Da ist es egal, ob das eigene genutzt oder der Anlieferservice bemüht wird. Das ist in der Großstadt Leipzig nicht anders als auf einem Dorf irgendwo in der Region. Und es überrascht nicht, dass Menschen, die weiter weg vom S-Bahnhaltepunkt oder der Bushaltestelle wohnen, sich eher ans Steuer setzen. Das hat etwas mit Bequemlichkeit zu tun, aber auch mit mangelnden Angeboten.

Hier bietet die Befragung, die das Mobilitätsverhalten in der Region Leipzig/Halle untersucht, zwar aktuelle Zahlen, aber wenig neue Erkenntnisse. Sie bestätigt allerdings einen Trend: Mobilität ändert sich – in der Großstadt verzichten viele junge Familien sowie Zugezogene auf ein eigenes Auto. In der Region zeichnet sich hingegen das Gegenteil ab.

Stadtverwaltung erschwert Autofahren

In Leipzig werden es sicherlich mehr werden. Die Stadtverwaltung tut immer mehr, um Autofahren und das dazugehörige Parken zu erschweren. Das mag im ausgerufenen Klimanotstand notwendig sein. Wer noch mehr Menschen zum Umsteigen in Busse und Straßenbahnen bewegen will, muss vorher aber Anreize schaffen. Dafür braucht es ein engmaschigeres Liniennetz, schnellere Trassen und vor allem verträgliche Preise. Mit seinen virtuellen Haltestellen am Stadtrand haben die Leipziger Verkehrsbetriebe inzwischen ein intelligentes Zukunftsmodell entwickelt. Ein 3-Euro-Fahrschein, der ab fünf Stationen gilt, schreckt zumindest den Gelegenheitsfahrer in Leipzig dann aber doch eher ab.

Von Mathias Orbeck