Leipzig

Ohne sie läuft nichts: Sie prüfen Wahlscheine, führen Wählerverzeichnisse, teilen Stimmzettel aus, geben die Wahlurne frei und zählen am Abend auch noch die Stimmen aus. Unzählige Ehrenamtliche sorgen dafür, dass bei einer Wahl alles wie am Schnürchen klappt und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen abläuft. 5500 Freiwillige braucht allein Leipzig für die Bundestagswahl am 26. September. Sie zu finden, ist nicht unmöglich, aber alle Jahre wieder doch nur mit Aufwand möglich.

Lesen Sie auch AfD und Linke wollen besser Bezahlung für Wahlhelfer

Freilich könnte die Stadt, falls sich nicht genügend Wahlhelfer finden, auch aus dem Einwohnermelderegister heraus einfach Bürgerinnen und Bürger bestimmen. Ob das aber das Vertrauen in einen korrekten Wahlverlauf stiften würde, sei dahingestellt.

Verantwortung für unsere Demokratie

Denn es gehört schon eine gehörige Portion Verantwortungsgefühl für unsere Demokratie dazu, wenn man den Sonntag, an dem andere fröhlich im Garten sitzen, einen Ausflug machen oder mit Familie und Freunden zusammen sind, den Tag ab 7.15 Uhr im Wahllokal verbringt. Mit Geld ist dies nicht aufzuwiegen. Aber eine Anerkennung gehört dazu. Zumal es mit dem Einsatz am Wahltag ja nicht getan ist. Vorab stehen Schulungen an und ein umfangreiches Materialstudium. Allein das rechtfertigt schon, bei den aktuellen Tagespauschalen von 35 bis 50 Euro etwas drauf zu legen. Auch ein Ehrenamt gibt’s nun mal nicht zum Spartarif.

Von Klaus Staeubert