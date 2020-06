Kommt in Leipzig das Rauchverbot auf Spielplätzen?

Leipzig

Im Leipziger Stadtrat gibt es Bestrebungen, den Nichtraucherschutz zu verschärfen. So soll Rauchen künftig auch auf Spielplätzen und in Parks verboten sein. Der Vorschlag des Jugendparlamentes, der auch Eingangsbereiche zu öffentlichen Gebäuden einschließt, stößt in weiten Teilen des Kommunalparlamentes bereits auf Zustimmung. Sollte der Antrag beschlossen werden, wäre Leipzig nicht die erste sächsische Stadt, die Zigarettenqualm von Spielplätzen verbannt. Entsprechende Rauchverbote haben bereits Chemnitz und Görlitz in ihren Grünanlagensatzungen verankert.

Im Jahr 2007 war das Bundesnichtraucherschutzgesetz in Kraft getreten. Seitdem ist Rauchen unter anderem im öffentlichen Personenverkehr und auf Bahnhöfen verboten. Die Bundesländer erließen daraufhin eigene Nichtraucherschutzgesetze, die in Rathäusern und Behörden, Gesundheits-, Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen sowie in großen Teilen der Gastronomie zu Rauchverboten geführt hatten.

Anzeige

Dennoch „scheint es Menschen, die nicht rauchen, quasi unmöglich, einen Raum zu finden, an dem nicht prinzipiell geraucht werden kann“, begründet das Jugendparlament seinen Vorstoß zur Erweiterung der bestehenden gesetzlichen Reglungen durch kommunalrechtliche Maßnahmen. Die Jugendlichen verweisen dabei auf verschiedene internationale Entwicklungen. So ist Rauchen in Parks, vor öffentlichen Gebäuden und an Stränden schon seit 2011 in New York untersagt. In Frankreich gilt in Straßburg seit 2018 ein Rauchverbot in Parks, und in Paris ist Rauchen auf Spielplätzen verboten und teilweise auch in Parks.

Weitere LVZ+ Artikel

3300 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr am Passivrauchen

Die Zahl der passivrauchbedingten Sterbefälle in Deutschland wird nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 3300 pro Jahr geschätzt. Tabakrauch enthalte zahlreiche giftige Substanzen wie Benzol, Nitrosamine, Blausäure, Kohlenmonoxid und Ammoniak. Studien zeigten, so das Institut weiter, dass Passivrauchen mit denselben akuten Beschwerden und chronischen Erkrankungen wie das Rauchen assoziiert ist – wenn auch in geringerem Ausmaß. Neben Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann eine regelmäßige Passivrauchbelastung weitere schwerwiegende Erkrankungen wie Asthma und chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen hervorrufen oder verstärken. Kinder seien besonders gefährdet, da ihr körpereigenes Entgiftungssystem noch nicht voll ausgebildet ist.

Linke will auch Haltestellen rauchfrei machen

Die Linke will das vom Jugendparlament vorgeschlagene Rauchverbot sogar noch verschärfen und künftig auch das Rauchen in den Fahrgastunterständen an den Haltestellen von Bus, Straßenbahn und S-Bahn untersagen.

SPD : Jeder hat das Recht, saubere Luft zu atmen

„Wo Kinder spielen, haben Alkohol und eben auch Zigaretten aus meiner Sicht nichts verloren“, erklärt der ordnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Andreas Geisler. Es gehe nicht darum, „das Rauchen generell zu verbieten, aber dort, wo man keine Chance hat, dem Rauch auszuweichen, soll es gar nicht erst möglich sein“ – etwa in den Wartehäuschen an Haltestellen und an den Eingängen von öffentlichen Gebäuden. Notwendige Satzungen sollten durch die Stadtverwaltung „schnellstmöglich erarbeitet werden“. Geisler: „Schließlich hat jeder das Recht, saubere Luft zu atmen.“

Grüne wollen fünf Rauchverbotszonen in Parks

Für die Grünen brauche es – mit Ausnahme von Spielplätzen, Kitas und Schulen – nicht unbedingt ein Verbot, um Nichtraucher zu schützen. „Man muss nicht immer Menschen bestrafen oder etwas verbieten, damit sie kooperieren“, heißt es in der Fraktion. Sie plädiert dafür, das „bürgerliche Gewissen eines jeden Rauchers“ anzusprechen. Sollte sich ein Rauchverbot an den Eingängen zu öffentlichen Gebäuden der Stadt und an Haltestellen rechtlich nicht durchsetzen lassen, könne man auch freiwillige Raucherzonen einrichten, von denen keine Störungen für Nichtraucher ausgingen. Außerdem schlagen die Grünen ein Modellprojekt vor, das an fünf Stellen Rauchverbotszonen in Parks vorsieht.

CDU plädiert für pragmatische Lösungen

Nach Ansicht von CDU-Stadtrat Karsten Albrecht gebe es nicht zuletzt durch den gesetzlich verankerten Nichtraucherschutz seit Jahren eine Sensibilität für das Thema in der Gesellschaft, die „pragmatische Lösungen“ möglich mache. So sei es völlig in Ordnung, auf Spielplätzen Rauchverbote zu verfügen. Wenn allerdings jemand „am Rand des Spielplatzes“ auf einer Bank sitzt und sich eine Zigarette ansteckt, „halte ich das für unproblematisch“. Forderungen nach Rauchverboten in Parks zeugten nach Ansicht von Albrecht allerdings von einer „übersteuerten Regelungswut“.

AfD geht Rauchverbot in Parks und an Haltestellen zu weit

Ähnlich sieht es Christian Kriegel von der AfD. „Raucher wurden in den letzten Jahren schon sehr stark reglementiert. In Gaststätten sind Rauchverbote okay. Auch für Spielplätze kann man darüber reden“, sagt er. Man müsse nicht im Beisein von Kindern rauchen, es gehe da auch um eine Vorbildfunktion. In Parks und Fahrgastunterständen das Rauchen zu untersagen, hält er dagegen für absurd. „Wo fängt das an, wo hört das auf?“, fragt er. „Da gibt es genug frische Luft.“ Kriegel zeigt sich verwundert, „dass solche Vorschläge immer von Personengruppen kommen, die sich sonst wenig um öffentliche Ordnung und Sauberkeit kümmern.“

Lesen Sie auch:

Kampf gegen das Rauchen: Deutschland im Länder-Ranking ganz hinten

Von Klaus Staeubert