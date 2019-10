Kosten für Erziehungshilfe in Leipzig explodieren

Leipzig

Die Stadt Leipzig muss in diesem Jahr 134,6 Millionen für Hilfen zur Erziehung ausgeben – das sind 24,69 Millionen Euro mehr als geplant. Der Allgemeine Sozialdienst muss im Durchschnitt 3532 ambulante sowie stationäre Hilfen erbringen sowie Kinder in Pflegefamilien unterbringen. Prognostiziert wurden für dieses Jahr durchschnittlich 3247 Fälle. Klar ist inzwischen, dass der Etat für 2020 ebenfalls nicht ausreicht.

Deshalb wird sich der Stadtrat auf seiner Tagung am Mittwoch mit der Situation beschäftigen. So hat sich zwar in vielen Leipziger Ortsteilen der Bedarf an Erziehungshilfe stabilisiert. In Teilen Grünaus, Lausen-Grünau, Schönau, Mockau-Süd, Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost, Paunsdorf und Volkmarsdorf sieht es hingegen anders aus. „Es ist augenscheinlich, dass in diesen Ortsteilen immer mehr Hilfen zur Erziehung notwendig werden“, betont Jugendamtschef Nicolas Tsapos. Ein Grund sei, dass dort viele Familien und Alleinerziehende leben, die auf Transferleistungen über das Sozialgesetzbuch für ihre Kinder angewiesen sind.

Wo es prekäre Lebenslagen sowie materielle Armut gibt, ist das Risiko höher, dass Familien diese Hilfen in Anspruch nehmen müssen. Die Stadt kann nur insofern reagieren, dass sie auf die Entwicklung dieser Stadtteile mehr Augenmerk legt. Wie der Stadtrat es mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept „ Leipzig 2030“ (Insek) auch beschlossen hat.

Hilfe ist vorgeschriebene Pflichtaufgabe

Dennoch: Wenn das Kindeswohl gefährdet ist, muss die Kommune einspringen. Es handelt sich um eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Pflichtaufgabe. Höhere Kosten bei der Erziehungshilfe entstehen beispielsweise, weil durch den Zuzug sowie den Geburtenanstieg deutlich mehr Kinder und Jugendliche in Leipzig leben. hinzu kommt: Die Komplexität der Fälle nimmt deutlich zu – oft spielen Drogenmissbrauch in der Familie, aber auch Sucht, psychische Erkrankungen und Gewalt eine Rolle. So seien die durchschnittlichen Fallkosten seit 2010 um 60 Prozent gestiegen.

Ein Problem: 300 bis 400 Kinder und Jugendliche müssen Jahr für Jahr außerhalb Leipzigs untergebracht werden. Das verteuert die Betreuung zusätzlich. „Etwa in der Hälfte der Fälle ist das aus pädagogischen Gründen aber notwendig – damit eine Trennung vom sozialen Umfeld erfolgt“, betont Tsapos. Den Rest kann Leipzig aufgrund fehlender Plätze schlichtweg nicht vor Ort unterbringen.

Ein Großteil der höheren Kosten wird außerdem mit Tarifsteigerungen begründet. „Der Fachkräftemangel ist groß. Seit 2015/16 gibt es starke Konkurrenz um Fachkräfte. Freie Träger haben längst die Gehälter angepasst, weil sie ansonsten kein Personal mehr bekommen“, erläutert Tsapos. So wandern viele Betreuer in die Kindergärten ab, weil die dort keinen Drei-Schicht-Dienst mehr schrubben müssen.

Jugendamt will Elternarbeit intensivieren

Wie kann die Stadt überhaupt gegensteuern, damit Kosten nicht noch mehr explodieren? „Unser Ansatz muss sein, Familien frühzeitig – beginnend mit der Schwangerschaft – zu unterstützen und zu stärken. Damit sie gar nicht erst in die Lage kommen, die Hilfe des Allgemeinen Sozialdienstes in Anspruch zu nehmen.“

Notwendig sei auch, die laufenden Fälle genauer unter die Lupe zu nehmen, um sie zu beenden. „Wir schauen, wie Elternarbeit während der stationären Hilfe intensiviert werden kann – indem diese häufiger in geschützte Räume in die Wohngruppen eingeladen werden und dort auch übernachten können“, nennt der Jugendamtschef ein Beispiel. Bei Neubauten werde diese Strategie bereits umgesetzt. Ein Problem sei ebenfalls der Wohnungsmarkt: Oft ist es schwer, bezahlbare kleine Wohnungen zu finden, in denen junge Volljährige betreut alleine leben können.

Von Mathias Orbeck