Im Stadtrat wächst die Kritik an der geplanten sozialen Erhaltungssatzung für sechs Stadtgebiete. Wie berichtet, will die Stadt die Mietentwicklung in Connewitz, an der Eisenbahnstraße, am Lene-Voigt-Park, in Alt-Lindenau, in Lindenau und in Eutritzsch begrenzen, indem sie Vermietern bestimmte Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten untersagt.

FDP : Durchmischen statt schützen

Die Liberalen kritisieren, dass die nicht zulässigen Sanierungen vom Oberbürgermeister festgelegt wurden und nicht von den Stadträten. „Der Oberbürgermeister will nach Gutsherrenart über die Wohnstandards in diesen Gebieten entscheiden“, sagt Stadtrat Sven Morlok ( FDP) und fordert die Einbindung des Rates. Gleichzeitig warnt Morlok davor, mit der Erhaltungssatzung die Zustände in diesen Gebieten zu zementieren. Umfragen im Auftrag der Stadt hätten dort ergeben, dass nur relativ wenige Mieter Angst vor Mieterhöhungen haben. Viel größer sei die Unzufriedenheit mit dem Wohnumfeld. Außerdem seien die ausgewählten Gebiete Kriminalitätsschwerpunkte. Es sei falsch, dieses Milieu zu schützen, es müsse im Gegenteil eine Durchmischung erfolgen. Im Detail wird kritisiert, dass zum Beispiel in der Eisenbahnstraße Vermieter keine Videosprechanlagen installieren dürfen. „Dort wurde eine Waffenverbotszone eingerichtet, aber die Mieter dürfen nicht sehen, wer an der Haustür klingelt“, kritisiert Morlok. Es sei auch nicht akzeptabel, aktuelle Wohntrends wie den Einbau offener Küchen oder eines Gäste-WCs zu verbieten.

CDU : Einschränkungen bei energetischen Sanierungen sind schizophren

CDU-Stadträtin Siegrun Seidel zweifelt die Rechtmäßigkeit der geplanten Satzung an. Sie ermutigt Vermieter ausdrücklich, gegen die Vorgaben vor Gericht zu gehen. CDU-Stadträtin Sabine Heymann kritisiert die vorgesehenen Einschränkungen bei energetischen Sanierungen. Dies konterkariere unzählige Ratsbeschlüsse der letzten Monate und sei „schlicht schizophren“, heißt es in einer Erklärung.

AfD : Eingriff in Eigentumsrechte

„Die Befürworter der Erhaltungssatzung hätten sich schon länger für günstigeren Wohnraum einsetzen können“, erklärt AfD-Fraktionschef Siegbert Droese. „In Leipzig wurde über viele Jahre der soziale Wohnungsbau stark vernachlässigt.“ Mit der geplanten Abschottung werden „die so oft beschworene Vielfalt verhindert und in Eigentumsrechte eingegriffen“.

Von Andreas Tappert