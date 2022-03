Leipzig

Die Zeiten gendern sich. Ein Wortspiel, in dem weit mehr steckt als der Trend zur Gleichbehandlung der Geschlechter in schriftlicher und gesprochener Sprache. Es ändert sich unglaublich viel in den vergangenen Jahren: das Bewusstsein fürs Klima und damit der Nachhaltigkeit, das Bewusstsein für Rassismus in Wort und Verhalten und eben jenes für einen ausdifferenzierten Sprachgebrauch.

Vor allem ältere Generationen fühlen sich ihrer seit ewig geltenden Selbstverständlichkeiten beraubt. Plötzlich sollen sie ein schlechtes Gewissen haben wegen ihres ökologischen Fußabdrucks, Fleischkonsums oder inkorrekten Vokabulars. Und jetzt kommen diese Weltverbesserer auch noch damit, dass es zu wenig weibliche Straßennamen gibt. Haben wir denn keine anderen Probleme?

Großartige Leipzigerinnen

Antwort: Doch, haben wir. Aber wären wir nicht multitaskingfähig, säßen wir noch immer in Höhlen auf abgewetzten Fellen. Der Vorstoß, mehr Straßen nach Frauen zu benennen, ist absolut angebracht, um die Gesellschaft repräsentativ abzubilden. Die Leipziger Historie ist voll von Künstlerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen und Politikerinnen, die mehr bewirkt haben als manche Männer, deren Namen auf Schilder gestanzt wurden.

Ja, die Zeiten ändern sich. Und sie fordern neue Selbstverständlichkeiten.

Von Mark Daniel