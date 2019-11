So katastrophal ist die Situation in der Tiefgarage unter der Oper

Leipzig

Lange Schlangen, hohe Preise: Viele Besucher von Oper und Gewandhaus sind mehr als verärgert über die neuen Regeln im Parkhaus Augustusplatz. Nach der jüngsten Wagner-Aufführung wartete auch Lothar Straubing an einem der beiden Kassenautomaten in der Nähe zur Oper. „Der gab aber seinen Geist auf. Ich musste mich dann an die lange Schlange des anderen Automaten anstellen“, berichtete er. Hinzu kam, dass die Bezahlmaschine zwei ältere Parktickets, die Straubing einst in der Oper gekauft hatte, nicht akzeptierte. Fazit: „Alles zusammen war es das teuerste Parken meines Lebens und ich fahre seit 50 Jahren Auto.“

Günstiges Standard-Ticket abgeschafft

Nachdem die LVZ am Dienstag über die aktuellen Probleme berichtet hatte, übten etliche Leser Kritik an dem neuen Regime in Leipzigs größer Tiefgarage (1244 Stellplätze). Bekanntlich fiel im August 2019 ein verbilligtes Standard-Ticket für Gäste der beiden Kulturhäuser weg. Dieses konnte man schon vorab zum Preis von 5,50 Euro am Parkautomaten oder für fünf Euro an den Theaterkassen kaufen. Es galt ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und ermöglichte im Anschluss ein Verlassen der Tiefgarage ohne Wartezeiten.

Weil sich die Musentempel und der Parkhausbetreiber Q-Park nicht auf eine Verlängerung ihres Vertrages einigen konnten, wird nun der Normaltarif fällig. Der beträgt zwei Euro für jede angefangene Stunde und maximal 15 Euro am Tag. Bei der jüngsten Aufführung von Wagners „Tristan und Isolde“ kamen so mindestens zwölf Euro zusammen. Auch in umliegenden City-Parkhäusern – wie hinter der Hauptpost, unter dem Markt oder im früheren Karstadt-Warenhaus am Neumarkt – sind die Tarife nicht billiger.

Oper wünscht sich bessere Lösung

„Die Beendigung der Kooperation mit dem Parkhausbetreiber erfolgte in sehr enger Abstimmung zwischen den Betriebsleitungen der Oper Leipzig und des Gewandhauses“, betonte Opernsprecherin Patricia Grünzweig auf Anfrage. „Selbstverständlich sind wir weiterhin daran interessiert, eine gute Regelung im Sinne unserer Besucherinnen und Besucher zu finden. Wir wünschen uns eine bessere Lösung“, sagte sie. Dies gelte für die Höhe der Parkgebühren ebenso wie für Möglichkeiten zur Beschleunigung der Bezahlvorgänge nach einem Vorstellungsende.

Q-Park-Sprecher Nils Middelberg bedauerte, dass ein Kassenautomat an der Oper jüngst defekt war. „Inzwischen geht er wieder.“ Vor einiger Zeit habe das Unternehmen aus Grevenbroich den beiden Musentempeln neue Vertragsangebote unterbreitet. „Das geschah nach sehr langer Zeit, schließlich wird alles teuerer.“ In den Verhandlungen dazu konnten sich die Partner jedoch nicht auf neue Konditionen einigen, so Middelberg. „Das Gewandhaus und die Oper haben die Verträge gekündigt. Deshalb mussten wir auch die beiden Kassenautomaten im Gewandhaus wieder demontieren.“ Auch Q-Park wünsche sich eigentlich eine bessere Lösung für alle Seiten, sagte er.

Offenbar alle Seiten unzufrieden

Die 1995 bis 1998 von privaten Investoren erbaute Tiefgarage war 2013 für 30 Millionen Euro an einen Fonds aus den Niederlanden verkauft worden. Schon damals hieß der Betreiber Q-Park. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) stellte sich hinter Oper und Gewandhaus. „Ich kann den Frust der Besucher absolut verstehen“, sagte sie am Dienstag. „Bei den Verhandlungen über die Verträge gab es aber kein echtes Entgegenkommen des Betreibers. Wenn eine Seite nur auf ihre Maximalrendite schaut, findet man keine gute Lösung.“ Die städtischen Eigenbetriebe könnten eigentlich sehr gut verhandeln. „Aber hier mussten sie das Ergebnis bitter akzeptieren.“

Offenbar sind alle mit dem Status quo unzufrieden. „Einmal abgesehen von den Parkgebühren (zwölf Euro für Tristan) ist die Anstellerei in eine lange Warteschlange nach einem Kulturgenuss in Oper oder Gewandhaus einfach niveaulos“, meinte zum Beispiel LVZ-Leser Hans-Günter Beck. „Es ist eine Zumutung und eine Schande für die Musikstadt Leipzig, dass man sich so einem Verhalten des Parkhausbetreibers unterordnet“, schrieb Erika Rost aus Borsdorf an die Redaktion. „Ich habe selbst die gleiche Situation erlebt, als ich das Eröffnungskonzert der neuen Spielsaison im Gewandhaus besuchte.“

Auswärtige Besucher benachteiligt

Auswärtige Besucher, die aufs Auto angewiesen sind, wären „allen Leipziger Kulturinstitutionen lästig“, urteilte Andreas Hientzsch aus Beucha. „Ich glaube, dass sich Oper und Gewandhaus nicht genügend auf Q-Park zubewegt haben.“ Ähnlich sah es Familie Trachbrodt aus Sachsen-Anhalt: „Die ganze Parkplatzabzocke zeigt doch wieder einmal, dass Autos in Leipzig nicht erwünscht sind.“

Christian Kühn aus Leipzig wies auf eine Methode hin, mit der sich Wartezeiten am Automaten vermeiden lassen: Wer eine Kreditkarte zum kontaktlosen Bezahlen besitzt, kann sie bei der Ein- und Ausfahrt aus der Tiefgarage einfach vor das entsprechende Feld an der Schranke halten, braucht also kein Parkticket. Die gleiche Methode funktioniere auch mit einer Kundkarte, die man bei Q-Park bestellen kann – dann wird die Gebühr vom Girokonto abgebucht. Gewandhaus und Oper verweisen außerdem auf öffentliche Verkehrsmittel. Mit einer Eintrittskarte lassen sich Bus und Bahn in mehreren MDV-Tarifzonen kostenlos nutzen.

Von Jens Rometsch