Last-Minute-Briefwahl in Leipzig: Was Wähler jetzt wissen müssen

Leipzig

Der Wahlausgang zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag gilt als offen, ein Sieger steht aber bereits im Voraus fest: Die Post – und mit ihr die Briefwahl. Die Corona-Pandemie hat nochmals mehr Menschen dazu veranlasst, im Voraus abzustimmen. Bereits in den Vorjahren war der Anteil der Briefwähler stetig gestiegen. Auch kurz vor der Bundestagswahl ist das Wählen mittels Brief noch möglich – die LVZ fasst zusammen, was jetzt für Wählerinnen und Wähler wichtig ist.

Die Wahlbeteiligung

Leipzig steuert auf eine Rekordbeteiligung bei der Briefwahl zu. Bislang sind im Rathaus bereits über 80.000 Wahlbriefe eingegangen. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 hatten 88.000 Menschen per Brief abgestimmt. Dass der Wert in diesem Jahr überschritten wird, gilt als sicher. So wurden bereits deutlich mehr Briefwahlscheine an die Bürgerinnen und Bürger zugestellt als in den vergangenen Jahren: Knapp 136.000 Sendungen sind es an der Zahl.

Die Voraussetzungen

Grundsätzlich können alle Wahlberechtigten „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“ per Brief abstimmen, wie der Bundeswahlleiter erklärt. Wer per Brief wählt, trifft seine Entscheidung vor dem Wahltag. Darauf weisen Politikwissenschaftler explizit hin. Der Tenor: Auch auf den letzten Metern des Wahlkampfes könne etwas passieren, das Einfluss auf die Wahlentscheidung hat. Wer dann schon gewählt hat, kann seine Stimme nicht widerrufen und ärgert sich im Zweifel über sein Kreuz.

Die Beantragung

Die Briefwahl muss grundsätzlich vom Wähler oder der Wählerin beantragt werden. In Leipzig kann das auf unterschiedlichen Wegen geschehen: Im Internet per Antrag, schriftlich an die Stadt (Wahlamt, 04092 Leipzig), per E-Mail an briefwahl@leipzig.de, via Fax an 0341 123-2862, oder mündlich direkt in der Briefwahlstelle. Sie befindet sich in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses. (Martin-Luther-Ring 4) Mitzubringen ist der Personalausweis oder Reisepass und die Wahlbenachrichtigung. Ein Briefwahlantrag kann auch „durch sonstige dokumentierbare Übermittlung“ gestellt werden.

Die Fristen

Die Briefwahlstelle im Neuen Rathaus hat noch bis zum 24. September von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Dort kann die Briefwahl sowohl beantragt als auch durchgeführt werden. Möchten Wähler gleich vor Ort ihre beiden Stimmen abgeben, können sie das in einer Wahlkabine tun. Auch im Internet kann der Antrag gestellt werden – er muss bis Freitag, 18 Uhr, vorliegen. Allerdings werden nur Wahlbriefe berücksichtigt, die am Wahltag um 18 Uhr vorliegen. Für eine pünktliche Beantragung und Versendung der Unterlagen ist der Wähler also selbst verantwortlich.

Die Stadt empfiehlt, die Wahlbriefe „so früh wie möglich“ und „spätestens am Donnerstag vor der Wahl“ zur Post zu geben. Für die letzten Tage vor der Wahl wird zudem geraten, die Briefwahlstelle zum Abstimmen direkt anzusteuern. Laut Bundeswahlleiter ist allerdings mit der Deutschen Post vereinbart, dass selbst Wahlbriefe, die am Tag vor der Wahl in den Briefkasten geworfen wurden, noch am Wahlsonntag zugestellt werden.

Die letzte Chance

Wahlberechtigte, die besonders spät dran sind, können von einer „Last-Minute-Regel“ Gebrauch machen: Es ist möglich, den ausgefüllten Wahlbrief noch bis zum Wahltag um Punkt 18 Uhr in den Briefkasten des Wahlamtes einzuwerfen. Dieser steht am Neuen Rathaus, Eingang Lotterstraße 1.

Die Sicherheit

Da in der Corona-Pandemie ein Briefwahlrekord erwartet wird, kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien, die die Sicherheit der Briefabstimmung anzweifeln. Fakt ist allerdings: Es gibt keine Hinweise auf Wahlbetrug oder eine Manipulation der Briefwahlen, die die Ergebnisse der Bundestagswahlen beeinflussen könnten. „Die Bundes­tags­wahlen und auch die Briefwahl sind sehr sicher“, sagt etwa der Mainzer Politik­wissenschafts­professor Kai Arzheimer. Dass Wähler außerdem gleich zweimal abstimmen, gilt als ausgeschlossen. Die beantragte Briefwahl wird im Wählerverzeichnis vermerkt – wurde der Wahlschein bereits zur Briefwahl verwendet, kann im Wahllokal nicht erneut gewählt werden. Dass die Umschläge verloren gehen, gilt zudem als äußerst unwahrscheinlich. So sind die roten Briefe sehr auffällig und können leicht erkannt werden.

Von Florian Reinke