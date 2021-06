Leipzig

„Achtet aufeinander“ steht auf dem Schild nahe der Plagwitzer Kirche an der Ecke Rudolph-Sack-Straße zur Erich-Zeigner-Allee. Dort ist es eng, die junge Frau mit dem Kinderwagen hat Mühe, sich durch die parkenden Autos hindurchzuwinden. „Ist aber kein Problem, ich verstehe die Sorgen der Autofahrer. Wo sollen sie ihr Auto denn abstellen?“, sagt Melanie Schmidt, die durch ihren Job selbst aufs Auto angewiesen ist.

Doch andere sehen das nicht so locker. Parkplätze sind im Viertel vor allem in diesem Teil der Erich-Zeigner-Allee rar, die Seitenstraßen nahezu komplett zugeparkt. „Es gibt Tage, da muss man Glück haben, das gerade jemand wegfährt“, erzählt ein Volvo-Fahrer. Nun geht die Sorge um, dass das Ordnungsamt das Parken auf dem Gehweg komplett unterbinden will. Anwohner und Menschen, die in der Umgebung arbeiten oder zum Arzt müssen, befürchten, dass die Probleme dadurch noch größer werden.

„Es ist furchtbar. Ich arbeite hier, wenn der Dienst länger dauert, riskiere ich oft ein Knöllchen, weil die zulässige Parkzeit überschritten ist“, sagt eine Erzieherin aus der Erich-Zeigner-Grundschule. Etliche Eltern sehen das anders, die auch ein wenig um die Schulwegsicherheit ihrer Sprösslinge bangen. Weitere Anwohner ergreifen nun die Initiative und fordern ihre Nachbarschaft auf, gegen die Pläne, das Gehwegparken zu verbieten, zu protestieren. Und fordern per Aushang Betroffene auf, E-Mails an verschiedene Ämter der Stadt Leipzig zu schicken.

Anwohner der Erich-Zeigner-Allee rufen Ende Mai 2021 auf Zetteln zum Protest auf. Quelle: Mathias Orbeck

Rathaus: Bürgerbeschwerden häufen sich

Im Rathaus heißt es, dass lediglich geltendes Recht umgesetzt wird. Mitarbeiter des Ordnungsamtes bringen in der Erich-Zeigner-Allee – ausschließlich im Abschnitt zwischen Rudolph-Sack-Straße und Weißenfelser Straße – zunächst so genannte Höflichkeitszettel an. Dabei wird von einem Verwarngeld oder einer Anzeige zunächst abgesehen.

Grund sei, dass das Gehwegparken dort „nicht angeordnet und daher verkehrsordnungswidrig ist“. Zudem parken viele Fahrzeuge quer auf dem Gehweg. „In letzter Zeit häufen sich Bürgerbeschwerden, weil zu geringe Restbreiten für die Fußgänger verbleiben“, hieß es auf LVZ-Anfrage. Schließlich handle es sich um einen Schulweg. Da müsse man kontrollieren.

Die Erich-Zeigner-Allee ist kein Einzelfall. So geht die Stadt noch in anderen Vierteln gegen Gehwegparken vor – beispielsweise in Anger-Crottendorf. Seit März 2021 verteilt die Stadt beispielsweise in der Friedrich-Dittes Straße, in der Neumannstraße und in der Stünzer Straße regelmäßig Knöllchen. Anwohner wehren sich, haben eine Petition gegen den Abbau bestehender Parkmöglichkeiten gestartet. Doch es betrifft im Prinzip ganz Anger-Crottendorf, weil dort verschiedene Bauprojekte wie eine neue Grundschule hinter dem Hauptgebäude der alten Feuerwache oder neue Wohnprojekte realisiert werden. Dafür sollen bis 2023 auch zwei Garagenhöfe weichen. Auch diese Autos müssen dann irgendwo zusätzlich parken (die LVZ berichtete).

OBM: Menschen sind sensibler geworden

Beschwerden, das Parkplätze noch knapper werden, häufen sich inzwischen auch in anderen Stadtteilen. Gibt es im Rathaus eine Direktive, die Leute abzukassieren? „Natürlich nicht“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): „Es gibt massive Beschwerden von Eltern mit Schulkindern. Das haben wir im Waldstraßenviertel erlebt, jetzt auch in der Erich-Zeigner-Allee.“ Darüber hinaus werde im Stadtrat mehr denn je darüber gesprochen, wie auch in den Nebenstraßen mehr für die verschiedenen Mobilitäts-Arten getan werden kann. Ein Stichwort seien dabei auch Radwege. Hinzu kommt: In vielen Nebenstraßen sollen auch Bäume für ein frischeres Klima sorgen.

„Teilweise wird in Leipzig sehr wild geparkt. Je mehr die Stadt Leipzig wächst, um so größer wird unser Druck.“ Er bemerke eine höhere Sensibilität bei vielen Menschen, sagt Jung. Auch innerhalb der Verwaltung.

Von Mathias Orbeck