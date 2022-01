Leipzig

Es ist momentan zwar nicht das Wetter dafür, aber wer mag, darf sich erstmal wieder sein Bier unter freiem Leipziger Himmel öffnen – auch da, wo es bislang verboten war. Die „Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines Alkoholverbotes“ vom 19. November gilt seit dem 9. Januar, 24 Uhr, nicht mehr. Sie war im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen erlassen worden. Mit Auslaufen der Allgemeinverfügung ist das Alkoholverbot entfallen, das seit dem 24. November in der Innenstadt sowie in der Karl-Liebknecht-, Karl-Heine- und in der Eisenbahnstraße galt.

Neues Verbot gilt ab Dienstag

Die Stadt habe beim Freistaat dafür geworben, die zugrunde liegende Verpflichtung von Landkreisen und kreisfreien Städten zur Einrichtung von alkoholfreien Bereichen aus der jüngsten Corona-Notfall-Verordnung zu streichen, erklärte Rathaussprecher Matthias Hasberg. Doch der entsprechende Passus fand sich unverändert in der neuen Verordnung wieder.

Nun will das Rathaus am Montag eine neue Allgemeinverfügung veröffentlichen. Das Alkoholverbot gilt dann ab Dienstag erneut – in den selben Bereichen.

Von Björn Meine