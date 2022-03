Leipzig

Im Vorjahr gab es in Leipzig laut Verkehrs- und Tiefbauamt 448 Altkleidercontainer, in denen die Menschen ihre nicht mehr benötigte Kleidung sowie Wäsche, Tischwäsche, Decken, andere textile Stoffe sowie Schuhe in gutem Zustand einwerfen konnten. Leipzigs Linke wollen die Altkleider-Sammlung nun neu organisieren. „Es ist nicht hinnehmbar, dass private Unternehmen Profite mit Altkleidern machen, welche von den Menschen kostenlos und meist mit gemeinnütziger Absicht abgegeben werden, während die Stadt Leipzig das Nachsehen hat“, sagt Linken-Stadtrat Michael Neuhaus. Dabei habe der Stadtrat beschlossen, dass in Leipzig vor allem die Stadt selbst sowie gemeinnützige Sammler agieren dürfen. „Es ist krass, dass die Kommune auf eigenen Straßen und Plätzen mit privaten Firmen konkurriert und dann auch noch verliert“, findet Neuhaus. So würden Menschen, die helfen wollen, lediglich „die Profite von Textilunternehmen befeuern“.

Nach Gerichtsurteil musste Stadt ihre Praxis ändern

Die Ausgangslage: 2018 erklärte das Verwaltungsgericht Leipzig die bisherige Sammelpraxis der Stadt Leipzig für Altkleider für ungültig. Der Eigenbetrieb Stadtreinigung betrieb einst 250 Container auf der Straße, weitere 40 auf den eigenen Wertstoffhöfen. Gemeinnützige Vereine erhielten eine Sondererlaubnis, 50 Container aufstellen zu dürfen. Das Gericht sah darin jedoch einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes, weil gemeinnützigen Vereinen Standorte zugebilligt werden, während gewerblichen Sammlern die Sondernutzungserlaubnis versagt wird. Die Stadt entschied sich, die Standorte zu verlosen – und ging dabei 2022 selbst leer aus. Die kommunale Sammlung findet derzeit lediglich auf ihren Wertstoffhöfen statt. „Aktuell stehen von uns 60 Alttextilbehälter auf unseren Wertstoffhöfen bereit. Kapazitäten haben wir für bis zu 220 Alttextilbehälter“, erklärt Susanne Zohl, die Sprecherin der Stadtreinigung.

Stadtreinigung verkauft Alttextilien

Was passiert mit den Textilien? Laut Stadtreinigung werden Alttextilien und Schuhe in den Sortierwerken verwertet, zu Secondhandartikeln weiterverarbeitet und in 70 Länder verkauft. Was für den Verkauf aus Qualitätsgründen nicht verwendet werden kann, wird zu Sekundärrohstoffen recycelt. Ein Teil wird ebenfalls an die Putzlappenindustrie veräußert. Der Eigenbetrieb weist aber darauf hin, dass sich die Nutzung der städtischen Alttextilbehälter für die Leipzigerinnen und Leipziger lohnt. „Die Erlöse aus der kommunalen Sammlung, die wir durch den Verkauf der Alttextilien an qualifizierte Verwerter erhalten, fließen gebührenmindernd in die Kalkulation mit ein“, so Zohl. Das sei bei den gewerblichen Firmen anders. Laut Stadtverwaltung wurden für 2022 an den Verein Kolpingwerk im Bistum Dresden-Meißen sowie an sieben Firmen Standorte per Los vergeben. Dazu gehören beispielsweise die niedersächsische eu-rotec TEC GmbH in Lengede, die AKS GmbH Halle sowie die APR GmbH in Jessen (Elster).

DRK Leipzig sammelt auf eigenem Gelände

Nach der Verlosung der Containerstandorte hatten aber auch Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz das Nachsehen. 34 DRK-Container sind deshalb aus dem Stadtbild verschwunden. Der DRK-Kreisverband Leipzig betreibt noch zehn Container. Diese befinden sich auf dem Gelände der Geschäftsstelle, des Alten- und Pflegeheims sowie mehrerer Kindertagesstätten. Sprecherin Ariane Mohr: „Gut erhaltene Stücke gehen in unsere Kleiderkammer.“ Dort werden die Spenden sortiert, aufbereitet und weitergegeben. „Mit der Kleiderkammer – unserem Second-Hand-Shop – unterstützen wir vor allem Menschen in Notlagen und schwierigen sozialen Situationen“, so Mohr. Was nicht gut erhalten oder überschüssig ist, wird ebenfalls verkauft. Der Erlös kommt ehrenamtlichen Projekten, etwa im Katastrophenschutz, im Jugendrotkreuz oder in der Altenhilfe, zugute. „Ebenso können wir bei Bedarf Menschen nach einem Katastrophenfall, wie Überschwemmungen, oder Flüchtlinge mit gespendeten Textilien ausstatten“, so die Sprecherin.

Erlaubnis ist für ein Jahr befristet

Die Erlaubnis, auf kommunalen Flächen Sammelcontainer aufzustellen, wird übrigens befristet pro Kalenderjahr erteilt. Anträge müssen jeweils bis 31. Oktober vorliegen, heißt es im Rathaus. Ob es für 2023 wieder eine Verlosung geben wird, ist offen. Der Stadtrat muss sich nun mit dem Antrag der Linken befassen – wahrscheinlich auf der April-Tagung. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein rechtssicheres Verfahren zu finden, mit dessen Hilfe Stadt Leipzig und gemeinnützige Organisationen nicht mehr das Nachsehen haben. Neuhaus: „In Jena geht das schließlich auch.“

Von Mathias Orbeck