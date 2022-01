Leipzig

Wie kann der Eutritzscher Markt belebt werden? „Das wird schwierig“, sagt Christian Lohmeier, der dem Bürgerverein Eutritzsch vorsteht. Dieser hat in den vergangenen Monaten und Jahren viel versucht, voranzukommen. So gab es zuletzt eine Bürgerwerkstatt, in deren Ergebnis neue Bänke aufgestellt worden sind. FDP-Mann Sascha Matzke von der Freibeuter-Fraktion hatte mit seinem Antrag im Stadtrat, den Eutritzscher Markt zu begrünen und urban zu beleben, die Debatte neu entfacht. So regte er an, den westlichen Abschnitt des Eutritzscher Marktes im Rahmen des Baumkonzeptes zu renaturieren und Parkbänke zu schaffen.

Spielplatz ist eine Idee

„Am Rand des Marktes gibt natürlich neue Bänke“ sagt Jürgen Weihrauch, der die Aktivitäten der letzten Jahre für das Ortsblatt auflistet. Natürlich: Ein Anziehungspunkt ist das Areal, auf dem derzeit ein Corona-Testzentrum steht und ein chinesischer Imbiss auf Gäste wartet, nicht. „Wir müssen schon feststellen, dass das Interesse an diesem Platz gering ist“, konstatiert Lohmeier. Anziehungspunkt für die Anwohner sei das Eutritzsch-Zentrum. „Wochenmärkte haben nicht funktioniert. Im Sommer steht hier mal ein Bauer, der Gemüse verkauft“, ergänzt CDU-Stadtrat Konrad Riedel. Solche Aktivitäten erneut zu prüfen, bringe ebenso wenig wie die Idee, einen Kinderspielplatz zu errichten. „Das ist durch die befahrbaren Straßen rundherum nicht ungefährlich“, meint er. Möglich wäre allerdings, auf dem Platz weitere Bäume zu pflanzen, dafür ein Teil des Pflasters zu entfernen und Verweilbereiche anzulegen.

Derzeit wenig attraktiv: der Eutritzscher Markt in Leipzig. Quelle: André Kempner

Vereinschef liebäugelt mit Schachfeld

Bürgervereinschef Lohmeier könnte sich indes verschiedene kulturelle Aktivitäten in der wärmeren Jahreszeit vorstellen – etwa ein mobiles Schachfeld. Hintergrund: Die Schachgemeinschaft Leipzig baut gerade am „Petzscher Eck“ ein neues Vereinshaus, das inzwischen im Rohbau fertig ist. „Da könnte ich mir gut eine Kooperation vorstellen. Vielleicht gelingt zweimal im Jahr ein Schachturnier auf dem Eutritzscher Markt.“ Möglicherweise könnte ja die Schachfiguren in einem der Pavillons, die einem privaten Gastronomen gehören, eingelagert werden. Dieser müsste ohnehin ins Boot geholt werden, wenn von der Erweiterung des Angebotes und einem Freisitz die Rede ist. Eine weitere Idee wäre, falls der Platz in Teilen begradigt werden kann, ein Feld für Bouché anzulegen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bürgerverein möchte seine Visionen mit den Eutritzscherinnen und Eutritzschern besprechen. Das wird natürlich erst nach der Pandemie möglich sein. Das Stadtplanungsamt arbeitet derweil an einem Stadtplatzprogramm, in dem 2022 auch der Eutritzscher Markt betrachtet wird.

Von Mathias Orbeck