Leipzig

Friedlich spielen junge Leute dort am Mittag mit ihrem Ball. Wenige Stunden später ist die Streetballanlage am Connewitzer Kreuz heiß diskutiertes Thema im Leipziger Stadtrat. Grund ist das Graffito auf der Lärmschutzmauer der Anlage, um das sich Stadt und linksalternative Bewohner des Stadtteils seit Jahren ein regelrechtes Katz-und Maus-Spiel lieferten. „No Cops“ ist dort aktuell mit weißer Farbe gesprüht. Doch vorher wurden Passanten meist vom Schriftzug „No Cops No Nazis Antifa-Area“ begrüßt, das dort regelmäßig aufgetragen und wieder entfernt wurde. Monika Lazar (Grüne), Thomas Kumbermus (Die PARTEI), Marco Götze (Die Linke) und Christoph Zenker (SPD) haben daher vorgeschlagen, den Streetball-Platz in „ideelle Patenschaft“ zu geben. Ziel ist es vor allem, die Lärmschutzmauer als Graffiti-Fläche zu legalisieren und dieses „Politikum“ zu beruhigen.

Schulen aus Connewitz werden einbezogen

Sie schlagen vor, Schulen aus Connewitz wie die Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule oder das Louise-Otto-Peters-Gymnasium in die künstlerische Gestaltung der Wand einzubeziehen. „Es soll auch möglich sein, sich mit aktuell politischen Anliegen auseinanderzusetzen“, so Lazar. Dabei könnten globale politische Diskussionen wie die „Fridays for Future“- oder die „Black lives Matter“-Bewegung aufgegriffen werden. Das Vorhaben wurde mehrheitlich beschlossen.

Karsten Albrecht (CDU) drängt, darauf zu achten, dass keine diskriminierenden Aussagen gegen Menschen oder Berufsstände Inhalt der Graffitis sind. „Dies gilt auch und insbesondere für die Leipziger Polizeibeamten, die rund um die Uhr für Recht und Ordnung im Stadtgebiet einstehen“, sagte er. Diskriminierung sei bei den Linken ja stark im Fokus: „Hier können Sie beweisen, ob sie es ernst meinen.“ Der CDU-Antrag wurde allerdings abgelehnt.

Keine Mehrheit für Nagel-Initiative

Juliane Nagel (Linke) hat vorgeschlagen, 5000 Euro aus der Stadtkasse bereitzustellen, um das umstrittene „No Cops No Nazis Antifa-Area“-Graffito zu konservieren. Das sei Folklore, keinerlei Kampfansage. „Man hört, dass Touristen und Touristinnen auch wegen dem Graffiti den Weg nach Connewitz nehmen, um beispielsweise ein Foto zu machen“, argumentierte sie. Das kommt für die Verwaltung allerdings nicht in Frage. Das Motiv entspreche „nicht den Intentionen der Stadt“. Nagel warf Lazar und ihren Mitstreitern vor, sich vor die Karren Konservativer sperren zu lassen. “Es geht um einen Freiraum, der sich nicht mit Blümchen übermalen lässt“, so Nagel.

Sven Morlok (FDP): „Die Polizisten schützen unser Staatswesen.“ Diese mit Nazis gleichzusetzen, sei unerhört. Marius Beyer (AfD): „Seit Jahren wird hier Sachbeschädigung begangen, in dem die Wand illegal besprüht wird.“ Das beleidige „gesetzestreue Bürger von Connewitz, die unter dem linken Terror leiden müssten.“ Der Antrag von Nagel wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Tischtennisplatte und Kletterwand werden geprüft

Beschlossen wurde, bis zum IV. Quartal 2021 zu prüfen, die Anlage um eine Kletterwand und Tischtennisplatte zu erweitern. Das war bei der Errichtung der Anlage 2014 zwar schon vorgesehen. Doch Anwohner hatten damals Einwände und sind vor Gericht gezogen.

Von Mathias Orbeck