Am Cospudener See wird mit Beginn der Badesaison ein offizieller FKK-Strand am Nordstrand ausgewiesen. Die Vorbereitungen dafür laufen. Das bestätigte Geschäftsführer Christian Conrad, der Geschäftsführer der Leipzigseen GmbH, die das Badegewässer als Pächter verwaltet. Der Stadtrat hatte die Kennzeichnung eines textilfreien Gebietes im Juli 2021 auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich so beschlossen. „Ich finde es großartig, dass Herr Conrad das klare Signal des Stadtrates, dem Wunsch vieler FKK-Freunde nach einem offiziellen Nacktbadestrand zu entsprechen, wohlwollend aufgenommen hat. Wir freuen uns auf die kommende Badesaison am Cossi!“, sagte Grünen-Stadtrat Michael Schmidt, von dem die Initiative ausging. Er hatte damals eine Petition von FKK-Freunden aufgegriffen.

Kleiner Erdwall wird mit Büschen bepflanzt

Der FKK-Bereich soll laut Conrad dort entstehen, wo es möglichst wenige Konflikte mit den Imbiss-Betreibern, die die Erholungssuchenden versorgen, geben wird. Das ist in einem Teilbereich westlich der Kelchsteinlinie (am Bootssteg) bis hin zur ehemaligen Insel möglich. Oberhalb auf der Plattform an der Holzsteganlage war einst eine weitere Servicestelle geplant, die die Stadt aus Kostengründen dann aber doch nicht gebaut hat. „Es ist ein relativ breiter Abschnitt“, erklärt Conrad. Der Seenpächter wird dort vier Schilder aufstellen. Gleichzeitig ist geplant, im Frühjahr einen kleinen, mit Büschen bepflanzten Erdwall aufzuschütten, der als deutlich sichtbare Grenze wahrnehmbar ist sowie auch ein wenig Sichtschutz bietet. „Ich hoffe, dass ich dies mit einer Firma hinbekomme“, so Conrad, der dafür investieren muss. Dabei nutze er Erfahrungen aus Mücheln am Geiseltalsee.

Betreiber hofft auf weniger Vandalismus

Gänzlich neu ist die Idee eines FKK-Strandes am Cossi nicht. Schon bei der offiziellen Eröffnung des Erholungsgebietes Cospuden im Rahmen der „Expo 2000“ am 1. Juli 2000 war der Nordstrand in Zonen aufgeteilt worden – es gab auch einen Familien- sowie den noch immer bestehenden Hundestrand. „In wenigen Tagen waren damals die Schilder weg. Auch jene vom FKK-Bereich“, erinnert sich Conrad und bleibt skeptisch. Er hofft, dass es nun weniger Vandalismus gibt. Durchsetzen könne und wolle er aber nicht, wo die Gäste sich beim Baden auszuziehen haben. Hinzu kommt: Nackt-Badegäste seien in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. „Gerade junge Leute setzen lieber auf schicke Badetextilien“, beschreibt der Seen-Manager seine Erfahrungen. Viele Nacktbadende bevorzugen auch die westlichen Bereiche des Cospudener Sees. „Aber ich bin offen für die Wünsche des Stadtrates.“

Barrierefreier Steg wird bis Ostern repariert

Für Erholungssuchende gibt es noch eine gute Nachricht: Der barrierefreie Zugang für Rollstuhlfahrer zum Cospudener See kehrt zurück. Dieser wurde im Vorjahr aus Sicherheitsgründen abgebaut – die unter Wasser liegenden Stegelemente waren nicht mehr sicher. Die Reparatur soll nun bis Ostern 2022 erfolgen, heißt es im Rathaus. Nach erfolgter Wiederherstellung ist der barrierefreie Zugang in der Badesaison 2022 wieder nutzbar.

