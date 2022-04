Leipzig

Nach der bewegenden Live-Schalte zu Bürgermeister Vitali Klitschko in Leipzigs Partnerstadt Kiews widmete sich der Stadtrat am Mittwoch einem weiteren wichtigen Thema: Die Stadt wird ab 2024 den Leipziger Robert-Blum-Demokratiepreis vergeben. „Krieg ist Blindheit, Gewalt, Blut, Terror – das ist das Gegenteil von Demokratie“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke), die zum Hinsehen aufrief. Vergeben werden soll der Preis an Persönlichkeiten, die sich für demokratische Traditionen stark machen. Anlass ist der 175. Jahrestag der Deutschen Revolution 1848/49, an der Robert Blum als maßgeblicher Streiter für die demokratische Bewegung beteiligt war. Der Preis wird mit 25.000 Euro dotiert. Der Wunsch der CDU, den Preis bereits 2022 im Vorgriff als symbolischen Akt an die putinkritische russische Zivilgesellschaft zu vergeben, fand allerdings keine Mehrheit. Die anderen Fraktionen wollten dem Kuratorium, das Kriterien für den Preis erarbeitet und der Jury, nicht vorgreifen. Der Antrag wurde zurückgezogen. Eine Würdigung soll aber am 9. Oktober 2022 – dem städtischen Jahrestag der Friedlichen Revolution – unabhängig vom Robert-Blum-Preis vollzogen werden. „Wir suchen eine geeignete Form dafür“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Der Stadtrat stimmte mehrheitlich mit 47 Stimmen zu – nur die AfD war dagegen, weil die Fraktionen, und damit auch sie nicht, keinen eigenen Platz im Kuratorium bekommen sollen.

Matthäikirchhof soll lebendiger werden

Viele Leipziger haben schon Ideen für die Entwicklung der letzten innerstädtischen Fläche, die entwickelt werden muss, diskutiert: den Matthäikirchhof. Bis ein städtebaulicher Wettbewerb die entscheidenden Weichen stellt, vergehen aber noch Monate und Jahre. Der Stadtrat stimmt nun einer Initiative der Grünen zu, dem Matthäikirchhof mit Zwischennutzungen ein wenig Leben einzuhauchen. Die Stadt als Grundstückseigentümerin soll geeignete Räume zur flexiblen Vermietung vorbereiten und möglichst eine Grundausstattung für Nutzungen unter freiem Himmel bereitstellen – nachgedacht wird dabei auch über den Parkplatz zwischen Großer Fleischergasse und dem Gebäude „Großer Blumenberg“. „Ich hoffe, dass viel mehr Menschen den Ort Matthäikirchhof kennenlernen und ein Gespür dafür bekommen“, so Grünen-Stadträtin Katharina Krefft. Der Gebäudeteil Große Fleischergasse 12 (ehemals Staatssicherheit), so die Verwaltung, sei aber belegt. Geprüft wird, ob die ehemalige Diskothek freigelenkt werden kann. Denkbar sei auch ein ca. 400 Quadratmeter großer Bereich an der Klingertreppe für Sommertheater, -kino oder Gastronomie.

Querung der Prinz-Eugen-Straße wird verbessert

Die Querungsbedingungen über die Prinz-Eugen-Straße an der Kreuzung Wolfgang-Heinze-/Koburger Straße sollen spätestens 2023 für Fußgänger verbessert werden. Hintergrund: An der Ab- beziehungsweise Auffahrt der Bundesstraße 2 ist ein hohes Verkehrsaufkommen zu erleben. Aktuell gebe es keinerlei Möglichkeit, sicher über die Prinz-Eugen-Straße zum Eingang des soziokulturellen Zentrums Conne Island zu gelangen. Wie genau die Kreuzung verändert wird, muss die Verwaltung nun auf Initiative von Juliane Nagel und Thomas Kumbernuß aus der Linken-Fraktion zunächst untersuchen.

Mehr Ladeinfrastruktur auf städtische Grundstücke

Auf Gewerbegrundstücken, die der Stadt oder ihren kommunalen Betrieben gehören, soll die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität ausgebaut werden. Das hat der Stadtrat auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen. „Die Elektromobilität ist ein Baustein der notwendigen Verkehrswende, um die Luftqualität weiter zu verbessern“, so SPD-Stadtrat Heiko Bär. Doch es passiere zu wenig. Bis Juni 2022 soll die Stadt in Abstimmung mit den betroffenen Beteiligungsunternehmen – und in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken sowie der LGH Gewerbehof GmbH – einen Maßnahmenplan vorlegen.

Siegel für diskriminierungsfreies Vermieten geplant

Die Grünen wollen Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt eindämmen. Wie berichtet, hatte die Ratsmehrheit auf Antrag des Migrantenbeirates bereits im März das bisher praktizierte Listenverfahren bei der Wohnungsvergabe abgeschafft. Nun soll auch Menschen, die es schwerer haben, eine Wohnung zu finden, geholfen werden. Regelmäßig aller zwei Jahre sollen daher – in Zusammenarbeit mit dem Antidiskriminierungsbüro Sachsen – Testing-Verfahren durchgeführt werden, die Daten im Monitoringbericht Wohnen veröffentlicht werden. Vorgeschlagen wird, ein Siegel einzuführen, um den Zugang für Wohnungssuchende, die benachteiligt werden, zu verbessern. „Es muss Unternehmen peinlich sein, dieses Siegel nicht zu haben“, so Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. Sven Morlok (FDP): „Sie diskutieren Probleme, die bei großen Konzernen vorhanden sein mögen.“ Der Großteil seien aber Kleinvermieter sowie städtische Firmen wie die LWB. Der Schlüssel, so SPD-Stadträtin Heike Böhm, sei vor allem mehr kommunaler Wohnraum.

Studie für Zukunft des Elsterbeckens beauftragt

Der Stadtrat hat auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wie das Elsterbecken renaturiert werden kann. So soll gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen umfassend untersucht werden, wie das Gebiet zwischen Palmengartenwehr und Nahle, Weißer Elster und Neuer Luppe in eine natürliche Flusslandschaft verwandelt werden kann. Wie Michael Weber (Die Linke) sagte, existiert der Auftrag an die Verwaltung bereits.

Leipzig und Plauen bewerben sich um Zukunftszentrum

Leipzig bewirbt sich gemeinsam mit der Stadt Plauen um das „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ bei der Bundesregierung, das in einer ostdeutschen Stadt entstehen soll. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit auf Vorschlag der Grünen-Initiative beschlossen. Dabei soll es eine Kooperation mit dem Freistaat Sachsen geben. „Es gibt zurzeit aber keine Ausschreibung“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Stadt Leipzig hatte bereits im Juli 2021 ihr Interesse bekundet – mit dem Standort Matthäikirchhof. Lediglich die AfD-Fraktion stimmte dem Antrag nicht zu,

