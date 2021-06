Leipzig

Nicht wenige Brandopfer sterben bei einem unbemerkten Feuer im Schlaf an einer Rauchvergiftung – Rauch- oder Brandmelder können dies möglicherweise verhindern. Der Freistaat Sachsen will nun seine Bauordnung ändern – ihre Installation zur Pflicht machen. Bei Neubauten besteht die schon. Vorgesehen ist, dass nach einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2024 auch Bestandsgebäude mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden müssen. Das gilt auch für Wohnheime, Beherbergungsstätten, Tageseinrichtungen oder Krankenhäuser.

„Durch die Rauchentwicklung sterben die meisten Menschen, deshalb begrüßen wir das natürlich“, sagt Anke Matejka vom Leipziger Mieterverein. Bisher galt die Regelung nur für Neubauten sowie bei Nutzungsänderungen von Bestandsbauten. Vorgeschrieben werden die Rauchwarnmelder künftig für alle Aufenthaltsräume, in denen Personen schlafen, sowie für Flure, die zu diesen Räumen führen. Die negative Seite sei natürlich, dass diese über Modernisierungskosten umgelegt sowie Wartungskosten erhoben werden können. „In der Konsequenz führt dies zu einer weiteren Mieterhöhung“, befürchtet Matejka.

LWB will moderne Technik mit Ferninspektion

„Diese Regelung ist wichtig und dringend erforderlich, da damit der Einbau der entsprechenden Technik rechtlich abgesichert und verbindlich ist“, sagt Samira Sachse, die Sprecherin der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Ein Teil der LWB-Wohnungen sei bereits im Zuge von Sanierungen entsprechend ausgestattet worden. Geplant sei künftig der Einbau von Rauchwarnmeldern der Bauweise C. „Diese sind für eine Ferninspektion geeignet“, erläutert Sachse und verweist darauf, dass einige Kunden der Installation von Rauchmeldern in der eigenen Wohnung skeptisch gegenüberstehen oder dies gar ablehnten. Die LWB rechnet mit einer Investitionssumme im mittleren einstelligen Millionenbereich. „Ob der Einbau in dem derzeit avisierten Zeitfenster gelingt, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es entsprechend Kapazitäten der Fachfirmen gibt“, so Sachse.

Genossenschaft VLW bietet Rauchmelder seit 2013 an

Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) prüft derzeit, ob die Geräte beim Dienstleister gemietet oder gekauft werden. Auf Betriebskosten umgelegt werden sie auf jeden Fall. „Bereits im Frühjahr 2013 schrieben wir alle damals rund 6.000 bei uns wohnenden Mitglieder an und boten die Montage von Rauchmeldern in den Wohnungen an“, erklärt Sprecher Christian Glöckner. Im ersten Schritt haben sich circa 1.000 Mitglieder für eine Installation entschieden. Bei einem Mieterwechsel gehöre die mittlerweile zum Standard. Derzeit hat die VLW rund 2.600 Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet. „Wir sind fest davon überzeugt, auch die restlichen Wohnungen fristgerecht bis Ende 2024 nachrüsten zu können“, so Glöckner.

Kontakt möchte längere Übergangsfrist

Jörg Keim, Vorstand der größten Leipziger Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt, hätte sich hingegen eine längere Übergangsfrist gewünscht. „Es kommt zwar nicht ganz überraschend. Schön wäre es, die Frist bis 2026 zu verlängern“, sagt Keim. Denn dadurch gebe es einen Gleichklang zum geplanten Wasser-Zählerwechsel. Bei der Genossenschaft Kontakt (rund 15.500 Wohnungen) wechseln pro Jahr etwa 1200 Mieter. Da werden die Räume ohnehin erneuert. Keim rechnet mit Kosten von 2,2 Millionen Euro für die Rauchmelder-Installation bei durchschnittlich vier pro Wohnung. Wie Kosten umgelegt werden, da seien allerdings noch Fragen offen.

Haus & Grund befürchtet Bürokratie

„Wir werden unseren Mitgliedern davon abraten, den Einbau und die Wartung den Mietern aus Kostengründen selbst zu überlassen. Dies kann im Schadenfalls zu komplizierten Haftungsfragen führen“, sagt René Hobusch, der Präsident von Haus & Grund Sachsen, der Eigentümer und Vermieter vertritt. Unklar ist, wie das neue Gesetz durch Ordnungsbehörden in Wohnungen oder Einfamilienhäusern überhaupt kontrolliert wird. Kontrollen könnten „am Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung“ scheitern, so Hobusch, sofern Eigentümer den Zutritt verweigern. Die Behörden könnten allerdings Nachweise und Dokumentationsunterlagen über den Einbau von Rauchmeldern fordern. „Dies verursacht zusätzlichen Aufwand und Bürokratiekosten“, befürchtet er. Der Verband wolle daher prüfen, ob nicht Ausnahmen für Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnhäuser mit geringen Geschosszahlen sinnvoll seien.

Wann das Gesetz den Landtag passiert, ist offen. Bis 6. Juli ist zunächst eine Anhörung von Verbänden und Institutionen geplant, die Änderungen vorschlagen können.

Von Mathias Orbeck