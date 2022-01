Leipzig

Wer sein Fahrrad in der Straßenbahn mitnehmen will, muss dafür derzeit zwei Euro zahlen – anders als in der S-Bahn, wo der Transport kostenlos ist. Die Gratis-Beförderung wird nun auch auf Straßenbahnen und Busse in Leipzig ausgeweitet; zunächst in einer Erprobungsphase für ein Jahr. Montags bis samstags, jeweils von 19.30 bis 6 Uhr, sowie ganztägig an den Sonn- und Feiertagen wird dann die Mitnahme von Rädern in den Fahrzeugen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gratis sein.

„Wir wollen so zwei Verkehrsarten – den öffentlichen Personennahverkehr und den Radverkehr – besser verknüpfen“, argumentierte SPD-Mann Heiko Bär jetzt im Stadtrat. Die sozialdemokratische Fraktion hatte den Vorschlag unterbreitet. Die Fahrradmitnahme, die es bereits in der S-Bahn gibt soll den ökologischen Verkehrsverbund stärken und mehr Flexibilität ermöglichen. Es könne ja sein, dass die Witterung mal nicht mitspielt oder viele nach einem langen Arbeitstag einfach zu müde sind, in die Pedale zu treten.

Start des neuen Angebots noch offen

Ob die kostenlose Mitnahme schon ab dem zweiten Quartal möglich wird, wie Bär hofft, ließ Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bislang noch offen. Zunächst müssten dafür die Beförderungsbedingungen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) angepasst werden. Dienberg stellte zudem in Aussicht, dass in den Straßenbahnen Vorrichtungen zum Arretieren von Fahrrädern nachgerüstet und neue Fahrzeuge in begrenztem Umfang von Vornherein auch für die Rad-Mitnahme geeignet sein würden.

Derzeit besteht in den Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund /MDV), also auch bei den LVB, keine Mitnahmepflicht für Fahrräder. Ob das möglich ist, bleibt meist von der Kapazität der eingesetzten Bahnen und Bussen abhängig. „Kinderwagen und Rollstühle werden stets bevorzugt mitgenommen. Das soll natürlich auch so bleiben, die anderen Fahrgäste sollen ja nicht behindert werden“, erklärt Bär.

Fahrradträger im Leipziger Stadtverkehr keine Option

Komplizierter ist die Situation in den Bussen. Bei Überlandfahrten wird dies mit Fahrradträgern gelöst. So können beispielsweise auf der Bus Linie 196 vom Leipziger Hauptbahnhof nach Bad Düben der RVB Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH auf fast allen Fahrten bis zu vier zusätzliche Fahrräder auf Heckträgern befördert werden, jedoch nur an Haltestellen, die mit einer Haltestellenbucht ausgestattet sind. Solche Fahrradträger sind hingegen im großstädtischen Linienverkehr ungeeignet. Das Auf- und Abladen würde nur die Einhaltung der Taktzeiten behindern, heißt es.

