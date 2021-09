Leipzig-Gohlis: Angriff auf Leipziger AfD-Bundestagsabgeordneten Neumann

Leipzig

Bei einem Angriff auf einen Wahlkampfstand der AfD in Gohlis ist der Leipziger Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Christoph Neumann verletzt worden. Das teilte AfD-Stadtrat Christian Kriegel am Mittwoch der LVZ mit. Es bestehe der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung, ein MRT am heutigen Mittwoch soll näheren Aufschluss auf das Ausmaß der Verletzung geben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Kriegel erklärte, war ein Radfahrer am Dienstag gegen 17 Uhr vorsätzlich in den Stand an der Breitenfelder Straße/Ecke Möckernsche Straße gefahren und hatte Neumann dabei verletzt. Anschließend sei der Tatverdächtige selbst gestürzt und dann festgehalten worden. Das Landeskriminalamt Sachsen bestätigte auf Anfrage, dass es einen Vorfall an einem Wahlkampfstand der AfD in Leipzig gegeben habe. Zurzeit werde geprüft, ob der Vorgang weiter beim LKA bearbeitet wird.

Neumann werde seinen Wahlkampf im Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) unterbrechen – mindestens bis Montag, sagte Christian Kriegel. Auch am Wahlforum von Landeszentrale für politische Bildung und LVZ am Freitag in der Friedenskirche könne er nicht teilnehmen.

Von Björn Meine