Leipzig

Auf der Bekanntheitsskala rangiert Erna Stahl wahrscheinlich nicht weit vorn. Doch die Reformpädagogin, die zeitweise im Gefängnis Kleinmeusdorf inhaftiert war und auch einige Gründer der Weißen Rose unterrichtet hat, ist eine Frau. Deshalb soll nun eine Straße nach ihr benannt werden. Auf dem Areal der ehemaligen „Heilanstalt Dösen“, die nun als Wohngegend und Parkstadt Dösen ihre Wiedergeburt erlebt.

Wie in vielen anderen Städten Mitteldeutschlands stehen in Leipzig zu wenig weibliche Namen auf den Straßenschildern. Das ist vor allem in der Historie begründet, in der wohl vorrangig Männer das Sagen hatten. Natürlich: Große Frauen der Geschichte wie Louise Otto Peters, Clara Schumann, Gerda Taro und Ruth Pfau sind durchaus auf Straßen oder an Schulen präsent.

Wunsch nach Gleichberechtigung wird größer

Doch das vermeintlich starke Geschlecht hat die Nase vorn. Eine detaillierte Statistik über das Verhältnis Männlein/Weiblein gibt es zwar nicht. Die Rathaus-Datenbank fragt nicht ab, ob es sich bei den mehr als 3000 Leipziger Straßennamen um einen Er oder eine Sie handelt. Zumal ja viele Straßen, Wege oder Plätze gar nicht nach Personen benannt worden sind. Ein Update könnte das künftig zwar mal ändern. Der Wunsch, auch bei den Benennungen die Gleichberechtigung der Geschlechter durchzusetzen, wird im Stadtrat zusehends größer. Doch ganz so einfach ist das wohl nicht. Nicht nur, weil bei Straßen wie der Windscheidstraße in Connewitz gar nicht ersichtlich ist, um wen es sich handelt. Namensgeber ist hier jedoch nicht die Frauenrechtlerin Käthe, sondern der Jurist und Ehrenbürger Bernhard.

„Das Interesse an diesem Thema ist enorm gestiegen“, konstatiert Sachgebietsleiterin Laura Herzig vom Amt für Statistik und Wahlen. Deshalb strebe die Stadtverwaltung durchaus an, bei Neubenennungen „bevorzugt Frauennamen zu vergeben“. Eine feste Quote, wie bei den Wahlen vieler Parteien, soll es allerdings nicht geben. Denn die wäre nicht ganz unproblematisch, weil es durchaus andere Kriterien gibt. „Wir schauen natürlich zuallererst, ob es einen Leipzig-Bezug gibt“, erklärt Herzig. Hinzu kommt: Straßen werden in Leipzig nur nach verstorbenen Persönlichkeiten benannt, um die Gefahr zu umgehen, dass „der Lebenslauf nicht einwandfrei bleibt“.

Stadt strebt Namenskomplexe an

Ziel sei es zudem, möglichst zusammengehörige Namenskomplexe zu erstellen. Wie im Falle der Parkstadt Dösen, wo es einen „Otto-Wilhelm-Scharenberg-Bogen“ nach dem Architekten der Anlage sowie einen „Georg-Lehmann-Bogen“ nach dem ersten Klinikdirektor geben wird. Neben der bereits erwähnten Erna Stahl wird dort auch an Widerstandskämpferin Margaretha Rothe erinnert, die von der Gestapo verhaftet wurde und auf dem Areal aufgrund der schlechten Haftbedingungen verstarb. Es wird zudem einen „Geschwister-Steinhausen-Park“ geben, um der Opfer der Kinder-Euthanasie zu gedenken.

Für neue Straßen gibt es übrigens einen „Namensvorrat“ mit mehr als 300 Vorschlägen im Rathaus. „Darin sind Vorschläge, die aus dem Stadtrat, aber auch aus der Bevölkerung kommen“, so Herzig. „Da überlegen wir, ob etwas passt – aber da sind auch wesentlich weniger Frauen drin.“ Wenn es eine gibt, werde sie aber vorrangig genommen.

Frauen sollen ihre Geschichte erzählen können

„Es herrscht große Einigkeit im Stadtrat, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Ein Problem ist aber, dass viele gar nicht so bekannt sind“, konstatiert Grünen-Stadträtin Katharina Krefft, die sich seit Jahren für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Sie lobt beispielsweise die mehr als 100 Frauenporträts auf dem Leipzig-Portal. Die Grünen setzen sich gerade dafür ein, die Pädagogin und Publizistin Maria Grollmuß zu ehren. Mit einer Statue im Zentrum, denn eine Maria-Grollmuß-Straße gibt es schon. Denn auch bei Denkmälern in Leipzig dominieren mit Wagner, Mendelssohn und Co. die Männer. Von der etwas traurig dreinblickenden Clara Zetkin nahe des Kreisverkehrs am Herzliyaplatz mal abgesehen. „Mir geht es darum, die Sichtbarkeit der Frauen im Bewusstsein der Stadt zu steigern und vor allem ihre Geschichten zu erzählen“, sagt Krefft.

Von Mathias Orbeck