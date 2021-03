Leipzig

Kindern und Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien macht die Corona-Krise besonders zu schaffen. Wie die Kommune da gegensteuern kann, darüber sprach die LVZ mit Jugend- und Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne).

Kinder und Jugendliche kommen zurück in die Schulen – die Freizeittreffs und Jugendklubs sind aber nach wie vor geschlossen. Was hat das für Auswirkungen?

Kinder und Jugendliche sind im überproportionalen Maße strapaziert worden. Ihre entwicklungsbedingten Bedürfnisse wurden massiv eingeschränkt. Viele konnten diese Erfordernisse verkraften, wir befürchten aber, dass es auch Nachfolgeschäden gibt. Der zweite Lockdown dauert bereits vier Monate. Während dieser Zeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Offenen Kinder- und Jugendarbeit versucht, Lösungen zu entwickeln, um Kontakte zu halten und Freizeit zu gestalten. Das ist bemerkenswert gut gelungen, etwa über soziale Netzwerke und Online-Angebote, wie beispielsweise Hausaufgabenhilfe, Spielwettbewerbe in geschützten Chaträumen durch die offenen Treffs oder aber auch Kreatives wie Bastelbeutel, die bereitgestellt worden sind. Manche Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen haben regelmäßig telefonisch Gesprächskontakt gesucht. Ich weiß aber auch, dass dabei leider längst nicht alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden konnten.

Eine schwierige Situation für Förderschüler

Viele reden von einer „Generation Corona“. Nicht wenige Kinder, die aus bildungsferneren Familien stammen, verlieren Zeit zum Lernen. Wie kann die Kinder- und Jugendhilfe das ausgleichen?

Wir versuchen es. Unsere Beratungsstellen haben weitergearbeitet. Ambulante Hilfen und Schulbegleitung haben sich auf die Situation eingestellt. Sie haben in Familien, in denen die Lage angespannt ist, auch mit den Eltern gearbeitet und sie beraten, wie sie die Zeit zu Hause überstehen. So haben wir es geschafft, im Lockdown Kontakt mit Familien zu halten. Der Allgemeine Sozialdienst hat geprüft, welche Kinder unter den gegebenen Umständen besser in die Notbetreuung gehen sollten, als die Kindertagesstätten nur eingeschränkt geöffnet hatten. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Für Förderschüler mit sozialen Problemstellungen ist aus meiner Sicht eine schwierige Situation entstanden, weil ihr Lernbedarf die Gruppe und Regeln braucht und es das hohe Maß an Eigenverantwortlichkeit in mancher Hinsicht in Familien nicht gibt. Wie sich hier vier Monate Lockdown und häusliches Lernen ausgewirkt haben, werden wir ab 10. März sehen. Es ist schon jetzt ein deutlicher Mehrbedarf für Schulbegleitung erkennbar. Zu allen weiteren bekannt werdenden Themen werden wir jetzt gemeinsam mit dem Landesamt für Schule und Bildung, den Kooperationspartnern in der Stadt sowie der Universitätsklinik überlegen, welche Hilfen und Maßnahmen unbedingt nötig sind.

Der Druck auf die Familien ist groß

In Situationen wie dem Lockdown nimmt häusliche Gewalt zu, wird immer wieder gesagt. Was haben Sie da für Erfahrungen?

Wir haben die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown und wissen, wie sehr Familien gegenwärtig belastet sind. Das macht sich aber nicht nur an jenen fest, die Erziehungshilfe in Anspruch nehmen. Der Druck auf alle Familien ist groß und Familien sind durch die Einschränkungen besonders gefährdet, an ihre Grenzen zu stoßen. Hier ist sowohl physischer als auch psychischer Druck auf Kinder und Jugendliche, der bis zu Gewalttätigkeit ansteigen kann, eine große Gefahr. Deswegen haben wir während all der vergangenen Wochen stetig die Elternberatungshotline angeboten sowie telefonische Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Allgemeine Sozialdienst verzeichnet derzeit eine höhere Nachfrage nach Hilfsangeboten seitens der Familien. Welche Hilfe nötig ist, wird immer individuell geprüft und entschieden. Manches kann man bereits in einer Beratung regeln.

Eine Dunkelziffer bei Kinder und Jugendlichen

Also gehen Sie davon aus, dass auch die Zahl jener Kinder, die stationär aufgenommen werden müssen, in diesem Jahr noch einmal steigt?

Der Unterstützungsbedarf steigt. Wir schätzen ein, dass es eine Dunkelziffer von Kinder und Jugendlichen gibt, die sich bisher nicht eigenständig in Notsituationen an unsere Hilfsangebote gewendet haben, obwohl es ihnen schlecht ergangen ist. Hier fehlte die alltägliche Sicht der pädagogischen Fachkräfte auf das Kindeswohl und gegebenenfalls deren Intervention und eine gezielte Unterstützung in die Familien hinein.

Sie haben gerade eine Jugendhilfeplanung vorgelegt, die jetzt im Stadtrat beraten wird. Müssen Sie die mit Blick auf Corona noch einmal verändern?

Unsere integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung ist darauf ausgerichtet, genau zu schauen in welchem Stadtbezirk es welche Problemlagen gibt, um darauf gezielt reagieren zu können. Unser Ziel ist es, bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. Das ist unser Job. Aber wir werden alle Kräfte brauchen, um Benachteiligungen, die durch die Corona-Zeit entstanden sind, zu bewältigen. Das geht nur gemeinsam.

Zur Person Die 43-jährige studierte Sozialmanagerin und Heilpädagogin Vicki Felthaus leitet seit Oktober 2020 das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie im Rathaus. Die Bürgermeisterin ist in Zschopau geboren, verheiratet und hat zwei Grundschulkinder. Zuvor hatte sie neun Jahre lang die Regionalgeschäftsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Leipzig geleitet. Sie ist Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen.

Von Mathias Orbeck