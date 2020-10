Leipzig

Seit knapp vier Wochen hat Leipzig mit Vicki Felthaus (Grüne) eine neue Schulbürgermeisterin. Dabei muss die 43-Jährige das Bauprogramm in Kitas und Schulen fortsetzen. Welche Akzente die Mutter von zwei Grundschulkindern dabei setzen will, darüber sprach die LVZ mit ihr.

Sie sind seit Anfang Oktober im Amt. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?

Anzeige

Leipzig ist eine Stadt, in der ich gestalten kann. Hier bewegt sich viel. Das ist für mich Motivation, meine fachlichen Ziele und Vorstellungen umsetzen zu können. Und auch meine Chance.

„Fördermittel vom Land sind essenziell wichtig“

Eltern wünschen sich vor allem mehr Investitionen in Kitas und Schulen, wie auch aus dem „ Familienkompass 2020“, einer Umfrage der drei großen Zeitungen in Sachsen, hervorgeht. Wie groß ist da Ihr Spielraum?

In Zeiten der Corona-Pandemie sind die öffentlichen Haushalte extrem belastet. Das trifft auf Kommune und Land gleichermaßen zu. Beim Schulhausbau ist essenziell wichtig, weiterhin Fördermittel vom Land zu bekommen. Für uns waren es zwei gute Jahre beim Bau und bei der Modernisierung von Schulen. Nun müssen wir das Tempo beibehalten und mit dieser Intensität weiterbauen. Das gelingt aber nur, wenn weiterhin ausreichend Fördermittel bereitstehen.

„ Gemeinschaftsschulen sind mir wichtig“

Nun hat der Stadtrat ein riesiges Bauprogramm auf den Weg gebracht. Es geht bei Neubauten und Sanierungen sichtlich voran. Wo können Sie da als neue Schulbürgermeisterin überhaupt noch Akzente setzen?

Wir müssen bis 2026/29 mehr als 750 Millionen Euro im unseren Schulen verbauen. Zum Beispiel sind das Schulzentrum in Grünau sowie der Campus in der Ihmelstraße auf den Weg gebracht. Die geplante Öffnung für den Stadtteil halte ich dabei für einen wichtigen Schritt. Das will ich vorantreiben. Ebenso wie die Beteiligung der Menschen an diesen Prozessen. Wenn Schulen sich öffnen, ist das für mich mehr als ein Akzent. Auch die Umsetzung der Gemeinschaftsschulen ist mir wichtig. Die rechtlichen Voraussetzungen für ein längeres gemeinsames Lernen sind in Sachsen geschaffen worden. Ich sehe es als meinen Auftrag, mich dafür einzusetzen und dies auch zu entwickeln. Denn dazu gehört vor allem auch, die Infrastruktur dafür vorzuhalten.

„Schulen sollen immer Quartiersschulen sein“

Sie sind selbst Mutter von zwei Grundschulkindern. In was für eine Schule würden Sie diese gerne schicken?

Ich selbst habe noch eine Polytechnische Oberschule besucht, in der wir bis zur achten Klasse gemeinsam gelernt haben. Das habe ich damals genossen. Meine Kinder gehen auf eine Schule im Stadtteil, in dem sie groß werden. Das halte ich für wichtig. Ich bin sehr dafür, dass Schulen immer auch Quartiersschulen sind.

Die Ergebnisse des Familienkompass bestätigen: Eltern beklagen sich, dass ihre Kinder oft in viel zu vollen Räumen unterrichtet werden. Wie wollen Sie das ändern?

Das funktioniert nur, wenn wir unser Bauprogramm konsequent umsetzen können. Der Schulnetzplan stellt für jede einzelne Bildungsstätte dar, wie diese sich entwickelt, wie viele Klassen dort perspektivisch unterrichtet werden. Diesen Plan abzuarbeiten, ist unsere einzige Chance, für bessere Bedingungen in vielen Schulen zu sorgen. Viele sind derzeit überbelegt. Ich sehe es als Auftrag, hier voranzukommen. Fakt ist aber auch, dass Corona hier einiges verzögert. Ich wünsche mir, dass wir alle gut und gesund durch den Winter kommen.

Bildung hat ja viele Facetten. Was muss sich an der Schullandschaft ändern?

Ich schaue sehr auf Bildungsgerechtigkeit. So ist es von Stadtteil zu Stadtteil recht unterschiedlich, wie viele Kinder es aufs Gymnasium schaffen und wo die Chancen geringer sind. Da kann man schon von benachteiligten Stadtteilen sprechen. Etwa elf Prozent der Leipziger Jugendlichen verlassen die Schule ohne Abschluss. Das sind Zahlen, mit denen ich nicht zufrieden sein kann. Da sehe ich Handlungsbedarf. Es ist auch wichtig, als Schulträger die Schulleitungen bei ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen.

„Mehr auf Qualität achten und präventiv arbeiten“

Sie sind Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Ihre Partei ist überzeugt, dass mit Ihnen eine Qualitätsoffensive in der Kita- und Schullandschaft kommt. Wie könnte die denn aussehen?

In den vergangenen Jahren ging es oft um Quantität, um Kitas und Schulen auszubauen und den Rechtsanspruch auf einen Platz zu garantieren. Es ist natürlich wichtig, dies weiter zu tun. Die Frage ist aber, wie wir Angebote inhaltlich weiterentwickeln. Deshalb müssen wir mehr auf ihre Qualität achten, beispielsweise auch mehr präventiv arbeiten. Ein Stichwort sind dabei die Hilfen zur Erziehung. Und das heißt auch, in den Kindertagesstätten genau zu schauen, in welchem Stadtteil eine Kita steht und welche Angebote dort notwendig sind. Das kann in Grünau oder Paunsdorf anders sein als in anderen Stadtteilen.

Neue Struktur im Familienamt bis Jahresende

Apropos Hilfen zur Erziehung. Das Amt für Jugend, Familie und Bildung ist wegen laufender Budgetüberschreitungen in der Kritik. Angekündigt ist eine Strukturreform, um das Amt zu teilen. Wann erfolgt die?

Wahrscheinlich bis zum Jahresende. Daran arbeiten wir. Und schauen, welche Weichenstellungen wir für die Hilfen zur Erziehung nötig sind. Es wird ein Jugendamt mit Kitas und Hilfen zur Erziehung geben, der Bereich Schule wird separat geführt. An Details arbeiten wir noch, damit die fachlichen Themen gut gesteuert werden können.

Sie haben die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in der Stadt, die sich ja auch um die Entwicklung der Kita-Landschaft in Leipzig bemühte, viele Jahre geleitet. Bekommen nun die Freien Träger mehr Gewicht?

Ich glaube gar nicht, dass die Freien Träger in Leipzig zu wenig Gewicht haben. Dafür habe ich mich immer eingesetzt. Auch als Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Es kommt auf ein gutes Miteinander öffentlicher und freier Träger an. Das weiter zu pflegen, ist mein Ziel. Gerade in dieser nicht einfachen Corona-Zeit.

Von Mathias Orbeck