Leipzig

Zwei bis vier bestehende Hundewiesen in Leipzig sollen künftig eingezäunt werden. Der Stadtrat beauftragte am Mittwoch ein Pilotprojekt. Damit sollen Tiere im geschützten Raum die Möglichkeit zu natürlichem Verhalten haben, regte die SPD-Stadtratsfraktion an. Zugleich muss die Verwaltung Vorschläge unterbreiten, wo noch zusätzliche Hundewiesen in Leipzig möglich sind.

Verwaltung: Bedürfnisse von Erholungssuchenden nicht einschränken

Derzeit gibt es 43 dieser Areale, die insgesamt eine Fläche von 17 Hektar haben. Viele liegen ungünstig neben Gleisanlagen oder werden von Rad- und Fußwegen in Parks gekreuzt. Das führt immer wieder zu Konflikten – wie auch Petitionen und Beschwerden an den Stadtrat zeigen. „Wir wollen ein besseres Miteinander von Mensch und Tier ermöglichen und Konflikte abmildern“, warb SPD-Stadtrat Andreas Geisler, der zugleich den Tierschutzbeirat leitet. Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) lehnte zusätzliche und auch eingezäunte Hundewiesen ab und verwies darauf, dass dies die Bedürfnisse von Erholungssuchenden „in der wachsenden Stadt Leipzig“ nur noch weiter einschränken würde. Sein Argument: Es gibt Privat- sowie Vereinsflächen mit eingezäunten Hundewiesen und Spielmöglichkeiten, wie beispielsweise in der Hundeschule am Schleußiger Weg oder beim Hundesportverein Leipzig-Wiederitzsch in der Virchowstraße.

Stadt soll beim Freistaat für Chippflicht werben

Darüber hinaus muss die Verwaltung ein Programm vorlegen, wie Hundewiesen besser mit Abfallbehältern, Sitzbänken sowie Spielmöglichkeiten ausgestattet werden können. Und soll beim Freistaat Sachsen dafür werben, dass es den Kommunen erlaubt wird, eine Chippflicht und Leinenzwang verbindlich vorzuschreiben. Dazu habe Sachsen derzeit im Gegensatz zu anderen Bundesländern „die wenigsten Regelungen“. Eine Überarbeitung der Hundesteuer mit dem Ziel, Halter gechipter Hunde etwas zu entlasten, wurde aber abgelehnt.

Von Mathias Orbeck