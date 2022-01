Leipzig

Können Fahrräder künftig kostenlos in den Leipziger Straßenbahnen mitgenommen werden? Das strebt die Leipziger SPD an, die ein Pilotprojekt initiieren möchte. „Wir machen uns Gedanken, wie wir den ökologischen Verkehrsverbund stärken können“, sagt SPD-Stadtrat Heiko Bär: „Da ist die Idee entstanden, auch Fahrräder kostenfrei in der Straßenbahn mitnehmen zu können – wie es bereits in der S-Bahn funktioniert.“ Es könne ja sein, dass die Witterung mal nicht mitspielt oder viele nach einem langen Arbeitstag einfach zu müde sind, in die Pedale zu treten.

Fürs Rad ist ein Ticket nötig

Derzeit besteht in den Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund, also auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB), keine Mitnahmepflicht für Fahrräder. Ob das möglich ist, bleibt meist von der Kapazität der eingesetzten Bahnen und Bussen abhängig. „Kinderwagen und Rollstühle werden stets bevorzugt mitgenommen. Das soll natürlich auch so bleiben, die anderen Fahrgäste sollen ja nicht behindert werden“, erklärt Bär.

In den Fahrzeugen dürfen ohnehin nur so viele Fahrräder transportiert werden, wie es ohne Gefährdung und Belästigung anderer Fahrgäste möglich ist. Derzeit muss für die Räder ein separates Ticket gelöst werden. „Wir wollen das Fahrradfahren attraktiver machen. Dazu gehört auch, es mal kostenlos in der Bahn transportieren zu können“, findet Bär.

Testphase in verkehrsschwacher Zeit vorgeschlagen

Das Thema wird derzeit im Stadtrat diskutiert. Vorgeschlagen wird zunächst eine einjährige Testphase in der sogenannten Schwachverkehrszeit in der Tarifzone 110. Das wäre dann Montag bis Sonnabend in den Zeiträumen von 19.30 bis 6 Uhr sowie am Sonntag ganztägig. Einbezogen werden auch Busse, da diese ja auch zu Ausflugszielen fahren.

Die Verwaltung verweist allerdings auf Risiken, wenn Fahrräder nun mit Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühlen in den Mehrzweckbereichen der Bahn konkurrieren. Das wiederum könnte andere Fahrgäste beim Ein- und Ausstieg behindern. Hinzu kommt: In den Straßenbahnen der LVB gibt es keine Sicherungsmöglichkeit für die Fahrräder vorm Umkippen. Beim Anfahren oder Bremsen könnten Mitfahrende verletzt werden, heißt es.

Komplizierter wird die Situation in den Bussen. Bei Überlandfahrten wird dies mit Fahrradträgern gelöst. So können beispielsweise auf der Bus Linie 196 vom Leipziger Hauptbahnhof nach Bad Düben der RVB Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH auf fast allen Fahrten bis zu vier zusätzliche Fahrräder auf Heckträgern befördert werden, jedoch nur an Haltestellen, die mit einer Haltestellenbucht ausgestattet sind. Solche Fahrradträger sind hingegen im großstädtischen Linienverkehr ungeeignet. Das Auf- und Abladen würde nur die Einhaltung der Taktzeiten behindern. Die SPD schlägt daher vor, bei einer möglichen Umrüstung der Busflotte die Mitnahme von Fahrrädern in die Überlegungen einzubeziehen.

Von Mathias Orbeck