Leipzig

In der Leipziger Oper wird bis Dezember eine UV-C-Luftdesinfektionsanlage eingebaut, die Viren und Bakterien abtötet. Doch in den meisten Klassenzimmern hält die Stadt Luftfilter für nicht machbar. „In einem derzeit laufenden Versuch wird der Einsatz von Luftfiltergeräten zumindest in Räumen an Schulen und Kitas erprobt, in denen aufgrund der baulichen Gegebenheiten eine ausreichende Lüftung über Fenster nicht möglich ist“, erklärt Leipzigs Schulbeigeordnete Vicki Felthaus (Grüne).

Im Stadtrat wurde ein AfD-Antrag abgelehnt, der einen Prüfauftrag für alle Schulen in Leipzig auslösen sollte. Thomas Köhler (Freibeuter) freute sich zwar, dass die AfD inzwischen „eine pandemische Gefährdung der Schülerinnen und Schüler durch das Virus“ anerkenne. Dennoch werde mit den Filtern lediglich „ein trügerisches Gefühl der Sicherheit“ geschaffen, sagte er.

Nutzen der Filter bei Experten umstritten

„Neben dem Lüftung ist die Anschaffung von Luftfiltergeräten sinnvoll, zumal es gerade in der kalten Jahreszeit ungünstig ist, in dauergelüfteten, kühlen Räumen zu unterrichten“, warb hingegen Sylvia Deubel (AfD) für die Initiative und fragte, warum die Stadt sich nicht vorbereite und vehement gegen die Anschaffung stemmt. Auch Eltern würden Luftfilter fordern. Das Thema wurde bereits im Vorfeld kontrovers diskutiert. „Die Verwaltung probiert sie in einigen Räumen aus, die nicht gelüftet werden können. Um weitere Erkenntnisse zu bekommen“, sagte Stefanie Gruner (Grüne). Eine erste sei, dass diese sehr laut sind. „Sie filtern nur die Luft, können sie lediglich umwälzen.“ Der Nutzen der Luftfilter sei bei Experten umstritten, dennoch verweigere sich Leipzig nicht und teste sie in ausgewählten Räumen.

Stadt prüft Hygienekonzepte für den Herbst

Flächendeckend sei ihr Einsatz in Leipzig derzeit aber nicht möglich. Der Bund fördert diese raumlufttechnischen Anlagen bis Ende 2021 „im Windhundverfahren“, wie Schulbürgermeisterin Felthaus erläuterte. Was heißt: Wer zuerst kommt, erhält den Zuschlag. Leipzig betreibt 166 Schulen sowie 337 Kindertagesstätten. Möglich wäre der Einbau laut Bundesprogramm in Kitas sowie Grundschulen. „Da müssten wir annähernd 10.000 Räume mit raumlufttechnischen Geräten ausstatten“, so Felthaus. Das müsste dann geplant, ausgeschrieben und größtenteils in den Ferien eingebaut werden. Hinzu kommt: Der Bund entscheide nicht nach Bedarf und Größe einer Kommune. „Wir schaffen es weder in diesem noch im nächsten Jahr, alle Kitas und Schulen auszurüsten.“ Das würde das komplette Schul-Investitionsprogramm ins Stocken bringen. Deshalb habe sich die Verwaltung für eine Erprobung an ausgewählten Standorten entschieden, an denen es mit dem Lüften schwierig sei.

Gemeinsam mit dem Landesamt für Bildung und dem Uniklinikum werde derzeit geprüft, wie der Unterricht ab Herbst 2021 gestaltet werden kann, welche Hygienekonzepte dann notwendig seien. „Wir bereiten uns also vor“, so Felthaus. „Die Luftfilter werden uns keine Schulschließungen ersparen, dafür müssten erst gesetzliche Grundlagen geändert werden“, ergänzte Ute Kühler-Siegel (SPD).

Karsten Albrecht (CDU) fragte, warum denn im Stadtratssaal ein Filter installiert sei. „Ganz einfach: Wir können hier nicht lüften, haben eine Klimaanlage – aber ohne Filter“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) prompt.

Von Mathias Orbeck