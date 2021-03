Leipzig

Die entscheidenden Weichen für den Leipziger Doppelhaushalt 2021/22 sind gestellt. Stadtverwaltung und Finanzausschuss haben sich am Sonnabend in einem neunstündigen Sitzungsmarathon auf einen Kompromiss geeinigt. Danach wird die Kommune in den beiden Jahren deutlich mehr Geld als bislang vorgesehen für Klimaschutz, Mobilität, Wohnen und zusätzliches Rathauspersonal ausgeben. Das Paket hat nach Aussagen von Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) einen Umfang von rund 30 Millionen Euro, die durch Kreditaufnahmen gedeckt würden.

Förderprogramm für Plattenbausiedlungen

So soll es künftig ein kommunales Förderprogramm für Wohnungsgenossenschaften und die städtische Wohnungsgesellschaft LWB geben. Damit wollen Linke, CDU und SPD sicherstellen, dass nach Sanierung von Blocks in Großwohnsiedlungen wie Grünau, Paunsdorf, Schönefeld und Thekla die Kaltmieten nicht über 6,50 Euro pro Quadratmeter steigen. Drei Millionen Euro jährlich sieht der Kompromiss dafür ab 2022 vor. In diesem Jahr wird dazu eine Förderrichtlinie erarbeitet.

Verwaltung und Finanzausschuss einigten sich auch darauf, zusätzliches Geld zum Erwerb von Grundstücken für Kitas, Schulen, Gewerbe und andere öffentliche Zwecke bereitzustellen. Außerdem wird die Stadt ihre finanziellen Möglichkeiten erweitern, um Wohnimmobilien in sozialen Erhaltungsgebieten zum Schutz der dortigen Mieter vor Gentrifizierung zu erwerben.

Kommunale Verschuldung verdoppelt sich

Beschlossen werden soll der Doppelhaushalt 2021/22 in der Ratsversammlung am 31. März. Ein breite Zustimmung erscheint nunmehr gesichert. Denn die Ratsfraktionen finden jetzt einen Großteil ihrer Etatwünsche im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Die sechs Fraktionen, Ortschaftsräte, Beiräte und Bürger hatten eine Vielzahl von Anträgen gestellt, die ein Volumen von 130 Millionen Euro ausmachen. 23,8 Millionen Euro hatte die Finanzverwaltung im Februar bereits bewilligt und mit in den Budgetentwurf aufgenommen. Nun kommen weitere 30 Millionen Euro hinzu.

Bonew hatte im November den Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/22 vorgelegt. Zwei Milliarden Euro umfasst das Budget in jedem der beiden Haushaltsjahre. Auf Investitionen entfallen mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die kommunale Verschuldung wird sich so bis Ende 2022 auf 1,2 Milliarden Euro verdoppeln.

Finanzbürgermeister erwartet weitere Bundeshilfen

Nach Ansicht von Bonew ist das allerdings gut angelegtes Geld. „Wir müssen jetzt investieren, um die Wirtschaftskrise zu überwinden“, erklärte er gegenüber der LVZ. Dies zeige, so der Finanzbürgermeister weiter, wie wichtig es war, in den vergangenen Jahr zu tilgen und die Verschuldung des öffentlichen Haushaltes deutlich zurückzufahren. Bonew: „Wenn wir jetzt noch bei einer Milliarde Schulden wären wie vor 15 Jahren, dann könnten wir heute nicht noch mal 600 Millionen Euro aufnehmen.“

Bereits ab dem zweiten Quartal dieses Jahres rechnet die Kommune mit einem Anspringen des Wirtschaftsmotors und damit einhergehend mit wieder wachsenden Gewerbesteuereinnahmen. Gleichwohl erwartet Bonew vom Bund weitere Hilfen für die Kommunen zur Bewältigung der Pandemiefolgen. „Wenn man TUI und Lufthansa mit Milliarden stützen kann, dann kann man auch den Kommunen noch etwas geben“, sagte er.

Von Klaus Staeubert