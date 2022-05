Leipzig

Der sogenannte Stadtbalkon an der Alten Messe ist aus Denkmalsschutzgründen nicht geeignet: Deshalb kann das Panorama „Leipzig 1813 - In den Wirren der Völkerschlacht“ von Yadegar Asisi auf der dortigen Terrasse über den Treppen – wie vom Stadtrat in der Blickachse zum Völkerschlachtdenkmal eigentlich angestrebt – kein Comeback erleben. Das hat die Stadtverwaltung klargestellt. Der Stadtbalkon sei ein Gartenbaudenkmal. Nun soll ein Baufeld gleich daneben, an der ehemaligen Messehalle 13, geprüft werden.

Gegen diesen Alternativstandort gibt es vom Landesamt für Denkmalpflege keine Einwände. Bis Jahresende soll dafür eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, schlägt die Verwaltung dem Stadtrat vor. Allerdings: Langfristig ist dieses Baufeld für die Bio City oder einen möglichen Schulstandort reserviert.

Ein Gegenpol zum Völkerschlachtdenkmal

Der Stadtrat hat auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen bereits vor mehr als drei Jahren beschlossen, nach Fertigstellung der alten Messebrücke zu prüfen, ob an diesem Standort eine etwa 30 Meter hohe Rotunde für das Völkerschlacht-Panorama Asisis errichtet werden kann. Dabei war immer von einem befristeten Zeitraum von zehn Jahren die Rede. Ziel sei es, wie Grünen-Stadtrat Michael Schmidt formuliert, mit dieser Rotunde „als Gegenpol das martialische Nationaldenkmal“ kritisch zu reflektieren.

Das Projekt lag jedoch bei der Verwaltung auf Halde. Deshalb legten die Stadträte Michael Schmidt (Grüne), Frank Tornau (CDU), Mario Götze (Linke), Heike Böhm (SPD) und Sascha Matzke (FDP) mit einem neuerlichen Antrag nach. „Wir haben der Verwaltung viele Brücken gebaut, einen neuen Standort für das Völkerschlacht-Panorama zu finden“, sagt Matzke: „Für mich ist elementar wichtig, dass es einen Bezug zum Völkerschlachtdenkmal gibt. Ich habe schon immer die kritische Auseinandersetzung mit dem Denkmal vermisst“. Das Völkerschlachtbild Asisis könnte dafür zumindest ein Baustein sein.

Bewegt von seinem Werk: Yadegar Asisi 2013 im Panorama „Leipzig 1813 - In den Wirren der Völkerschlacht" . Das könnte auf der Alten Messe sein Comeback erleben. Leipziger Stadträte möchten dies als Gegensatz zum nahegelegenen Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Volkmar Heinz

Künftiger Bauherr ist unklar

Wer diese Rotunde finanziert und betreibt, ist allerdings völlig offen. Panoramakünstler Yadegar Asisi hatte gegenüber der LVZ stets betont, das Projekt zu unterstützen und wollte sein Völkerschlacht-Panorama sogar überarbeiten. Das war im Jubiläumsjahr der Völkerschlacht 2013 ein Publikumsmagnet. Geld für einen Neustart wollten aber weder die Stadt noch Asisi bereitstellen. Die stadteigene LESG, die die Alte Messe vermarktet, sollte daher ein Interessenbekundungsverfahren anstreben. Steuerungs- und Planungsaufgaben, heißt es im Rathaus, können von der LEVG übernommen werden.

Wer Bauherr wird und die Rotunde dann betreibt, sei allerdings noch zu klären. Stadträte hatten bereits die Stiftung Völkerschlacht ins Gespräch gebracht. Doch das widerspricht deren Stiftungszweck, sie muss sich ums Denkmal als Gebäude selbst nebst Außenanlagen sowie als Gedenkstätte für die Gefallenen der Völkerschlacht zu kümmern.

Grüne wollen „Forum 1813“ einbeziehen

Die Antragssteller aus verschiedenen Fraktionen erweitern nun den Auftrag für die Verwaltung – um das „Forum 1813“. Das ist die Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums am Fuße des Völkerschlachtdenkmals. „Es muss untersucht werden, wie sinnvoll es ist, Besucherinnen und Besucher an drei Standorte zu führen. Es ist durchaus eine gewisse Hürde, die Menschen dorthin zu bekommen“, glaubt Schmidt.

Was heißt, Ausstellung und Panorama könnten vereint werden – in der Rotunde, die dann allerdings als dauerhafte Lösung geschaffen werden muss. Das sei nur eine Option, müsse aber bei der Untersuchung mit betrachtet werden. Das „Forum 1813“ könnte dann als Veranstaltungsraum genutzt werden. Anselm Hartinger, der die Stiftung Völkerschlachtdenkmal leitet, hatte gegenüber der LVZ bereits gesagt, dass er das „Forum 1813“ in den nächsten Jahren inhaltlich neu konzipieren und überarbeiten will. Ob das Museum auf eine eigene Ausstellung verzichtet, erscheint aber fraglich.

Von Mathias Orbeck