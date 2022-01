Leipzig

„Leipzig - Die ganze Stadt als Bühne“ – so soll das Themenjahr 2023 in Leipzig heißen. Für Projekte und Veranstaltungen gab der Stadtrat einstimmig 700.000 Euro frei. Der zentrale Fokus des Themenjahres liegt auf den 14 Leipziger Ortschaften, die in ihrer kulturellen Identität gestärkt werden sollen. Sie sollen im Jahr 2023 sprichwörtlich die Bühne erhalten und regionale wie überregionale Sichtbarkeit erlangen.

„Wir fördern kulturelle Aktivitäten vor Ort in den 14 Ortsteilen“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke). Ein Projekt soll sich auch mit den Ortsnamen befassen und deren „poetisches Potenzial herauskitzeln“ – in Regie des Museums für Druckkunst. Geplant ist weiterhin ein Festival für Industriebrachenumgestaltung in einem oder mehreren Ortsteilen. Das ist ein weltweit bekanntes und renommiertes Festival für urbane Kunst, welches internationale Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten zusammenbringt, die in einem Zeitraum von mehreren Wochen auf einer Industriebrache künstlerisch tätig werden.

Bach-Jubiläum wird 2023 gefeiert

2023 kann auch das wichtigste Leipziger Bach-Jubiläum im 21. Jahrhundert gefeiert werden: der Amtsantritt Johann Sebastian Bachs jährt sich zum 30o. Mal. Zum 125. Geburtstag des Komponisten Hanns Eisler soll es auch Eisler-Tage in Leipzig geben. Im Jahr 2023 feiern die Städtepartnerschaften zwischen Brno und Leipzig sowie Kraków und Leipzig ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass plant das Referat Internationale Zusammenarbeit ein Jahresprogramm mit beiderseitigem Austausch. Darüber hinaus werden 2023 historische Anlässe wie der 70. Jahrestag des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953 sowie der 175. Jahrestag der deutschen Revolution von 1848/49 von der Stadt Leipzig entsprechend gewürdigt.

Keine Zahlen mehr bei Schulnamen

Leipzigs Schulen müssen künftig einen besonderen Eigennamen tragen, der sich am Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie am pädagogischen Anspruch der jeweiligen Schulart orientiert. Zahlen als Schulnamen sind künftig nicht mehr zulässig. Das hat der Stadtrat mit der Neufassung der Richtlinie zur Namensgebung für Schulen so beschlossen. Begründung: Schulnamen geben Identität, vermitteln Zugehörigkeit und schaffen einen Wiedererkennungswert. Neu eingerichtete Schulen sind verpflichtet, innerhalb von drei Jahren nach ihrer Eigenständigkeit einen Antrag auf Namensgebung beim Amt für Schule einzureichen. „Übergangsnamen“ wie Schule am Weißeplatz, Schule Ratzelstraße oder Schule am Addis-Abeba-Platz sollen künftig ebenfalls ersetzt werden. Der Stadtbezirksbeirat Nordwest hat zudem durchgesetzt, weibliche Schulnamen besonders zu berücksichtigen.

Geld für soziokulturelles Zentrum im Robert-Koch-Park

Die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums in den Häusern 5 und 6 ist Bestandteil der Entwicklung des Gesamtprojektes Robert-Koch-Park. Die ehemaligen Krankenhausgebäude befinden sich in einem guten baulichen Zustand, müssen jedoch entsprechend der künftigen Nutzung barrierefrei erschlossen werden. Im Haus 5 sollen Vereine und kulturelle Angebote wie Töpferwerkstatt, Grafikwerkstatt, Bibliothek und Theaterproberäume ihren Platz finden. Im Haus 6 soll im Erdgeschoss ein barrierefreies Café mit einem behindertengerechten WC entstehen. Für die Planung gab der Stadtrat 240.000 Euro frei. Baubeginn für das 2,27 Millionen Euro teure Vorhaben soll 2024 sein. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat dafür 1,02 Millionen in Aussicht gestellt.

Neue Brücke für den Nahlesteg

Wann der Ersatzneubau für den Nahlesteg gebaut wird, bleibt offen. Das Brückenbauwerk, das den Heuweg über die Nahle führt und damit die Stadtteile Leutzsch und Möckern für den Fuß- und Radverkehr verbindet, ist marode und muss daher ersetzt werden. Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht vertretbar, heißt es. Die Bauzeit sollte eigentlich Ende August 2022 beginnen. Grüne, SPD und Linke machen sich aber dafür stark, dass der Ersatzneubau statt vier eine Breite von fünf Metern erhält – was das Bauvorhaben verteuert. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) kündigte daraufhin an, dass wohl der Zeitplan nicht eingehalten werden kann – weil die Statik neu geplant werden muss. Die vorgesehenen Kosten von 2,97 Millionen Euro reichen ebenfalls nicht mehr aus. „Mir fehlt die Fantasie, wie wir damit umgehen“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Denn die gesamte Planung wurde damit plötzlich über den Haufen geworfen. Nun muss wohl ein neuer Baubeschluss gefasst werden. Geplant ist, den Fuß- und Radverkehr einseitig an der Baustelle mit Hilfe einer Behelfskonstruktion vorbeizuführen.

Zusätzliche Unterkünfte für Geflüchtete

Die Stadt will die Objekte An den Tierkliniken 48 mit 240 Plätzen sowie Helenenstraße 26 mit 42 Plätzen ab März 2022 zur Unterbringung von Geflüchteten nutzen. Hintergrund: Seit Herbst 2021 ist die Anzahl neu zugewiesener geflüchteter Personen deutlich gestiegen. Deshalb reichen die Kapazitäten in den vorhandenen Gebäuden künftig nicht mehr aus. Alle Reserveplätze in den Unterkünften werden in den nächsten Monaten belegt sein. Bislang wurde davon ausgegangen, dass die Zuweisungszahlen für Geflüchtete - wie in den vergangenen Monaten - zwischen 40 und 70 Personen pro Monat liegen wird. Nach jüngsten Prognosen sind aber im Schnitt 160-180 Personen monatlich zu erwarten. Leipzig hat derzeit 28 Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 2150 belegbaren Plätzen in Betrieb. Für den Betrieb der zusätzlichen Unterkünfte gab der Stadtrat knapp drei Millionen Euro frei.

Oper optimiert Plätze

Der Stadtrat hat die Ticketpreise für die Oper Leipzig und die Musikalische Komödie ab der Spielzeit 2022/2023 angepasst. Dabei geht es vor allem um eine Neufestsetzung des Abonnements sowie eine Optimierung der Platzkategorien. Die bisherigen Preise (zuletzt 2019 festgelegt) bleiben weitgehend stabil. Das soll ein Signal sein, um das Publikum nach der Corona-Pandemie zurückzugewinnen. So wird die Anzahl der Sitzplätze des Opernhauses in der preisgünstigsten Platzgruppe von 40 auf 80 Plätze gesteigert. Mit diesem Vorschlag konnten sich Die Linke bei 30 Ja- und 29 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen durchsetzen. Die Verwaltung wollte nur eine Erhöhung auf 50 Plätze. Die Ermäßigung mit der Operncard wird von 40 auf 20 Prozent reduziert. Die bisher bestehenden Wahl-Abonnements werden zukünftig nicht mehr aktiv angeboten und im Verlauf der kommenden Jahre vollständig abgeschafft.

Von Mathias Orbeck