Eine feste Polizeistation mit Beamten, die möglichst selbst Migrationshintergrund haben, sowie sogenannte „Respektlotsen“, die bei Konflikten vermitteln. Das sind zwei Vorschläge, um die Situation rund um die Eisenbahnstraße zu entschärfen. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, ein Pilotprojekt für sozialraumorientierte Präventions- und Polizeiarbeit im Leipziger Osten durchzuführen.

Die Initiative dafür geht von den Grünen aus, die lieber auf Prävention und Kooperation statt auf Repression und Stigmatisierung setzen wollen. Die Stadtverwaltung soll dazu noch in diesem Jahr ein Konzept sowie ein „sozialraumorientiertes Lagebild“ vorlegen. Gleichzeitig wurde angemahnt, ab 1. Januar 2022 die Waffenverbotszone rund um die Eisenbahnstraße abzuschaffen. Dafür soll sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) beim Freistaat Sachsen einsetzen.

Anwohner empfinden Waffenverbotszone stigmatisierend

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte dies im Frühsommer 2021 zwar schon zugesagt – allerdings ohne einen konkreten Termin zu nennen. Hintergrund: Bereits im März 2021 hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) eine Polizeiverordnung außer Kraft gesetzt, die das Verbot des Mitführens gefährlicher Gegenstände regelte (die LVZ berichtete). Eine zweite Verordnung, auf deren Grundlage das Areal errichtet wurde, blieb allerdings unangetastet. Darin werden Gegenstände untersagt, die ohnehin dem Waffengesetz unterliegen. Dazu zählen neben Schusswaffen auch bestimmte Messer.

Dann kam die Evaluierung der Waffenverbotszone durch die Hochschule der Sächsischen Polizei und einen Soziologen der Universität Leipzig. Das Ergebnis wurde im Juli vorgestellt. „Die Waffenverbotszone wird mehrheitlich als nutzlos und stigmatisierend wahrgenommen. Zugleich sieht ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt“, konstatiert Grünen-Fraktionschef Tobias Peter.

Streifen und präventive Maßnahmen gefordert

Ein Beispiel: Konflikte, Lärm und Abfall werden in Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf mehrheitlich als Problem wahrgenommen. Bewaffnete Auseinandersetzungen im Kiez sind zwar minimiert worden, allerdings bleibt die Kriminalität auf einem unvermindert hohen Niveau. Dies müsse durch die Polizei und Stadt bekämpft werden, so die Strategie.

„Anwohner und Anwohnerinnen sollen sich aber ernst genommen und nicht unnötig kriminalisiert fühlen“, so Peter. Statt Patrouillen durch Mannschaftswagen müsse es eine fußläufige, ansprechbare Polizeistreife geben. Hinzu kommen sollten viele präventive Maßnahmen, etwa verstärkte gewaltpräventive Jugendarbeit, soziokulturelle Angebote und eine Drogenhilfe, die Betroffenen hilft, statt sie zu kriminalisieren. An vielen der Maßnahmen – auch in einer Arbeitsgruppe im Kriminalpräventiven Rat besprochen – wird bereits gearbeitet.

So entsteht ein Aktionsplan, der bereits „in finaler Abstimmung“ ist, heißt es aus dem Ordnungsdezernat. „Es ist aber wichtig, dass sich der Rat positioniert“, so Peter. Beim Kampf gegen organisierte Kriminalität, etwa bei der Kontrolle von illegalem Glücksspiel oder Geldwäsche durch die Gewerbebehörde, könnte auch die Stadt ihren Beitrag leisten.

Rosenthal: Temporäre Polizeistation geplant

„Wenn das Konzept beim Freistaat eingereicht ist, wird die Regelung zur Waffenverbotszone außer Kraft gesetzt“, sagt Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) auf LVZ-Nachfrage: „Gleichzeitig wollen wir die ersten Maßnahmen umsetzen.“ Zunächst werde es eine temporäre Lösung – etwa einen Containerbau – für eine Polizeistation samt Stadtordnungsdienst geben, damit die Ordnungshüter präsent und ansprechbar sind.

Bislang sei es allerdings nicht gelungen, eine feste Immobilie dafür zu finden. Das Konzept werde noch in diesem Jahr dem Stadtrat vorgestellt. „Wichtig ist, dass das Maßnahmenpaket inhaltlich überzeugt – das ist unser Anspruch.“

