Leipzig

Kurz vor seiner Sommerpause wird der Stadtrat ein millionenschweres Investitionsprogramm für weitere Leipziger Schulen verabschieden. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) vergleicht den Schulbau in Leipzig sogar mit einer „neuen Gründerzeit“. Auf den am Mittwoch (ab 14 Uhr) und Donnerstag (ab 16 Uhr) stattfindenden Tagungen soll der Rat knapp 155 Millionen Euro freigeben. Dabei werden Baubeschlüsse für Vorhaben gefasst, die lange in der Diskussion oder neu hinzugekommen sind.

Schraderhaus wird Gymnasium

Erstes Großprojekt wird der Umbau des Schraderhauses zum Gymnasium sein (31,6 Millionen Euro). Die denkmalgeschützte Immobilie in der Heinrichstraße 36A (ehemals Täubchenweg 26) wurde 1911/1912 als Druckereigebäude erbaut und bis 1990 als Fabrik genutzt. 1991 wurde das Objekt zwar aufwendig zur Umnutzung als Bürogebäude saniert. Bis Sommer 2024 soll es nun zum Gymnasium für vier Parallelklassen pro Jahrgangsstufe umfunktioniert werden.

Ein Bildungscampus Großzschocher (Grundschule mit Dreifeldsporthalle) soll an der Arthur-Nagel-Straße 2, dazu eine Kindertagesstätte an der Martin-Hermann-Straße 1 A entstehen (Kosten: 36,01 Millionen Euro). Der Campus ist der Ersatzneubau für die bereits dort bestehende 120. Grundschule. Der Bau der Kita wird 2023 mit einem gesonderten Baubeschluss auf den Weg gebracht. Ab Februar 2025 soll der Neubau, der für fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe benötigt wird, fertig sein.

Eher klein von der Bausumme mutet da die Teilmodernisierung der Neuen Nikolaischule in der Schönbachstraße an. Das Gebäude soll bei laufendem Betrieb in mehreren Bauabschnitten modernisiert und erweitert werden (3,72 Millionen Euro). Für die notwendige Auslagerung von mindestens acht Klassen wird eine Modullösung auf dem Schulhof aufgebaut. Damit wird die stadteigene LESG beauftragt (Kosten: 1,15 Millionen Euro).

Investorenmodell bleibt umstritten

Nicht ganz unstrittig dürfte ein weiteres Bauvorhaben sein. Die Otto Wulff Schulhausbau Leipzig GmbH soll westlich des Hauptbahnhofs zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Berliner Straße und Preußenseite ein fünfzügiges Gymnasium mit einer Dreifeldsporthalle für die Stadt bauen. Nach Fertigstellung würde die Stadt das Baugrundstück samt Schule für 76,17 Millionen Euro kaufen. Der Stadtrat muss die Verwaltung aber zunächst ermächtigen, den Vertrag überhaupt abzuschließen zu dürfen. Doch nicht wenige Fraktionen hadern mit Investorenmodellen. Wie berichtet, hat die Mehrheit im Juni nach einer hitzigen Debatte den Bau einer neuen Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße durch die Stadtbau AG abgelehnt, weil damit ein Flächentausch verbunden war. Diesmal geht es aber um einen Kauf.

Gemeinschaftsschule ist geplant

Bei einem weiteren Großprojekt, der künftigen Gemeinschaftsschule am Dösner Weg, geht es zunächst nur um die Planungskosten (4,5 Millionen Euro). Entstehen werden auch zwei Dreifeldsporthallen, auf dem Dach sogar ein öffentlicher Sportplatz. Avisierter Baubeginn: Anfang 2023, Fertigstellung Sommer 2026. Die prognostizierten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 77 Millionen Euro.

Eine Komplexsanierung der Oberschule Paunsdorf ist ebenfalls notwendig. Die ist aber nur möglich, wenn der Unterrichtsbetrieb ausgelagert werden kann. Daher entsteht in der Klettenstraße eine Schule in Modulbauweise samt Freizeit- und Sportanlage (Planungskosten: 1,35 Millionen Euro). Der Standort wird später genutzt, wenn die Brüder-Grimm-Grundschule sowie die Theodor- Körner-Grundschule saniert werden. Die Modulschule soll bis Juli 2024 stehen, die Oberschule Paunsdorf bis Mai 2027 fertig sein.

Von Mathias Orbeck