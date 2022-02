Leipzig

Im Jahr 2024 wird Mölkau 700 Jahre alt. Bis dahin soll der Gutspark Zweinaundorf – er gehört zum heutigen Stadtgut – nach Ansicht vieler Anwohnerinnen und Anwohner in einem guten Zustand sein. Dieses Versprechen wollte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dem Ortsvorsteher Klaus-Ruprecht Dietze (Bürger für Mölkau) allerdings nicht auf den Tag genau geben. Die Stadt sieht sich aber in der Pflicht, das Areal bürgerfreundlich und naturnah zu entwickeln. Und hat nun auch den Auftrag des Stadtrates dazu.

Viele Mölkauer sind einfach verärgert, wie ihr einst so gepflegter Gutspark zusehends verlottert. Nun soll er zunächst vermessen werden, um eine denkmalpflegerische Zielstellung zu erarbeiten. Was auf dem geschützten Areal möglich wird, soll gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. In einigen Punkten dämpfte die Verwaltung gleich mögliche Erwartungen: Ein Outdoor-Park beispielsweise ist im Landschaftsschutzgebiet wohl nicht möglich.

Stadt verkauft „Bilderbuch-Bauernhof“

Doch es geht auch um das Stadtgut, das die Stadt Leipzig nach dem Ende der DDR zunächst erwarb und aufwendig sanierte. Das erfolgte über den damaligen Betrieb für Beschäftigungsförderung, der mit Hilfe vieler ABM-Leute zur Expo 2000 in Mölkau wahrhaftig einen „Bilderbuch-Bauernhof“ präsentierte. Mit Hilfe vieler Fachfirmen richtete der Betrieb das ehemalige Rittergut mit Herrenhaus, Park und Wirtschaftsgebäuden neu her, um dort umwelt- und artgerechte Landwirtschaft zu betreiben. Das zog viele Ausflügler an, die teilweise vom Aussterben bedrohte Tierrassen anschauen konnten und sich in der Gaststätte trafen. Doch das ist lange her: 2002 verkaufte die Stadt das ökologische Gut an einen Privateigentümer, der Park jedoch verblieb in öffentlicher Hand. Damals wurden übrigens ein Tierbestand von ca. 600 Tieren (Legehennen, Mastschweine, Zuchtgänse, Mastbullen) samt der Anlagen veräußert. Und es gab die Auflage, zehn Jahre lang das Konzept der Schaulandwirtschaft umzusetzen. Das ist lange her.

Entwicklungskonzept soll entstehen

„Was den Stadtrat damals zum Verkauf bewog, ist schwer nachzuvollziehen. Es war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung“, sagte Stadträtin Siegrun Seidel (CDU), die mit ihren Kolleginnen Anja Feichtinger (SPD) und Beate Ehms (Die Linke) eine neuerliche Initiative startete, das Areal zu entwickeln. Sie reagierten damit auf eine Petition eines Mölkauer Bürgers. Marius Beyer (AfD) warf ihnen vor, einen ähnlichen Antrag seiner Fraktion im Februar 2021 „abgeschmettert zu haben“. Er kritisierte aber auch die Stadt, die mit dem Verkauf letztlich einen wichtigen Identifikationspunkt des Ortes „der Verödung preisgegeben habe.“ Beyer: „Das Stadtgut wurde zum steuerlichen Spekulationsobjekt.“ Er lobte die Bürgerinitiative Pro Mölkau, die im Frühjahr und Herbst wenigstens im Park für Ordnung sorge und Müll wegräume. Allerdings: Gänzlich verödet ist das Gut nicht. Und der Eigentümer gestattet auf einem Schild, die Wege zu nutzen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gespräche mit privater Eigentümerin geplant

Beschlossen wurde nun: Die Stadt Leipzig erarbeitet 2023 ein Entwicklungskonzept unter frühzeitiger Bürgerbeteiligung für die städtischen Flächen des Stadtgutes und -waldes Mölkau. Zugleich soll sie mit der Privateigentümerin in Kontakt treten, um zu klären, was diese für Entwicklungen auf ihrem Gelände vorhat. Fakt ist aber, dass die Stadt nur begrenzte Einflussmöglichkeiten hat. „Solange von den baulichen Anlagen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, kann die Eigentümerin nur im gemeinsamen Dialog für eine aktivere Bewirtschaftung des Stadtgutes Mölkau und der angrenzenden Pachtflächen sensibilisiert werden“, heißt es in einem Papier für den Stadtrat. Auch ein Rückkauf privater Teilflächen soll als eine mögliche Option geprüft werden. Die drei Stadträtinnen gehen davon aus, dass die erforderlichen Mittel für die Entwicklung des Areals in den Doppelhaushalt 2025/26 eingestellt werden. Doch das würde nicht nur Ortsvorsteher Dietze gern beschleunigen.

Von Mathias Orbeck