Leipzig: Tauziehen um Bürgerbegehren mündet in Strafanzeige

Ein politischer Vorstoß mit juristischen Folgen: Die AfD-Fraktion im Leipziger Stadtrat wollte Bürgerbegehren und -entscheide auf auch Ortschaftsebene einzuführen – und ist mit diesem Antrag nicht nur im Stadtrat gescheitert. Jetzt hat ihr Fraktionsmitglied Marius Beyer auch noch eine Verleumdungsanzeige kassiert. Nach den Worten von Linken-Fraktionschef Sören Pellmann habe der 20-Jährige in Sitzungen der Ortschaftsräte Liebertwolkwitz und Engelsdorf behauptet, die Linke wolle die Ortschaftsräte abschaffen. Aufforderungen, diesen Vorwurf zurückzunehmen, sei er nicht nachgekommen. Deshalb die Anzeige.

Die Linke, so Pellmann, sehe in den Ortschaftsräten „ein starkes Instrument für die Demokratie“. Wie berichtet, hatte sich die Partei in der Vergangenheit immer wieder für eine Ausweitung der Ortschaftsverfassung auch auf die Stadtbezirke stark gemacht. Dies würde die Rolle der jetzigen Stadtbezirksbeiräte deutlich stärken und ihnen mehr Autonomie geben.

Direkte Demokratie soll Rechte der Ortschaften stärken

Den Vorstoß zur Einführung von Bürgerbegehren und -entscheiden in den 14 Leipziger Ortschaften begründete Beyer so: „Leider entsteht unter Ortsvorstehern und Ortschaftsräten oftmals der Eindruck, dass in der Stadtverwaltung und im Leipziger Stadtrat 20 Jahre nach der großen – teilweise zwangsweisen – Eingemeindungswelle kein Konsens mehr über die Autonomie der Ortschaften besteht. Hier wollen wir einen klaren Gegenpol setzen.“ Direkte Demokratie würde „die Rechte der Ortschaften nachhaltig stärken und eine weitere Aufwertung der Autonomie vorantreiben“.

SPD : Antrag zeugt von Misstrauen gegenüber Ortschaftsräten

Nach Ansicht von SPD-Stadtrat Andreas Geisler ist das jedoch nur Augenauswischerei. Die Bindungswirkung solcher Bürgervoten für den Stadtrat „ist gleich Null“. Der AfD-Vorstoß zeuge vom Misstrauen gegenüber den Ortschaftsräten, die Anliegen der Bürger ernst zu nehmen. Bis auf die AfD votierte schließlich der gesamte Stadtrat gegen den Antrag.

Für die Bürgerinitiative Pro Engelsdorf hat das Tauziehen um direkte Demokratie in den Ortschaften ein politisches Nachspiel. Der frühere Ortsvorsteher und Gründer der Bürgerinitiative, Volker Zocher (66), hat sich in dieser Woche aus der BI zurückgezogen, weil diese sich nicht hinter den Antrag gestellt habe. Zocher gegenüber der LVZ: „Eine Bürgerinitiatitive die gegen die Bürger Politik macht, kann nicht meine politische Heimat sein.“ Stattdessen wolle er nun in die AfD eintreten.

Von K. S.