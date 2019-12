Leipzig-Thekla: Kita löst integrative Gruppe auf – Eltern laufen Sturm

Leipzig

In der städtischen Kita „Spielhaus Thekla“ in der Stollberger Straße schlagen die Wogen der Erregung hoch: 14 Tage vor Weihnachten haben dort die Eltern einer integrativen Gruppe erfahren, dass ihre drei- bis sechsjährigen Kinder mit Beginn des neuen Jahres für immer auf andere Gruppen aufgeteilt werden. Statt 13 Kinder soll die Gruppenstärke künftig 31 betragen. Die Eltern werfen der Kita-Leitung ein „menschliches Defizit“ vor und wollen die Entwicklung stoppen.

„So kann man nicht mit Kindern umgehen“

Bislang waren die Eltern mit der Gruppe ihrer Kinder sehr zufrieden. „Die beiden Erzieher sind top und unsere Kinder fühlen sich sehr wohl“, beschreibt Vater Philipp Kühn die Situation.

Deshalb traf es die Eltern hart, als sie erfuhren, dass ihre Kinder auf andere Gruppen verteilt werden, weil die Kita jetzt vier Erzieher verliert. „Von unserer Gruppe geht kein Erzieher weg, deshalb sehen wir nicht ein, dass sie aufgelöst wird“, sagt Kühn.

Der Vater macht auch der Kita-Leitung Vorwürfe: Dass zwei Erzieher in Rente gehen, sei schon sehr lange bekannt; auch dass ein Erzieher aus persönlichen Gründen wechseln will. „Trotzdem hat die Kita-Leitung nicht mit uns Eltern geredet“, wirft er dem dreiköpfigen Leiterteam vor. Stattdessen habe man die Probleme „vor sich hergeschoben“ und versuche jetzt schnell vollendete Tatsachen zu schaffen. „Man hat alles gezielt und mutwillig verzögert und ist nun praktisch abgetaucht“, ärgern sich der Vater und mehrere andere Betroffene. „So kann man nicht mit den Kindern und auch nicht mit uns umgehen.“

Schreien, Weinen, Kratzen und Einnässen

Geltend gemacht wird ebenfalls „eine Gefährdung des Kindeswohls“: Kinder mit ADHS-Syndrom, Neurodermitis, Entwicklungsrückständen sowie Wahrnehmungsstörungen würden durch das Vorgehen der Kita-Leitung psychisch und körperlich enorm belastet. „Mein Sohn schreit, weint und kratzt sich wieder auf, weil er seine Bezugsperson verliert“, berichtet der Theklaer. Andere Eltern erzählten, ihre Kinder würden wieder einnässen und sich „zurückentwickeln“ – aus Angst vor der Umstellung. Es sei unverantwortlich, Kinder mit solchen Defiziten in einer Gruppe mit einer Stärke von 31 Kindern zu betreuen, heißt es. Kühn hat deshalb der Kita untersagt, seinen Sohn an der jetzt anlaufenden Eingewöhnungsphase ohne seine Bezugsperson zu beteiligen.

Aus Sicht der Eltern gibt es Möglichkeiten, zumindest die integrative Gruppe ihrer Kinder zu erhalten. Sie haben vorgeschlagen, in diese Gruppe andere Kinder zu integrieren – nicht umgekehrt. Notfalls könne so auch eine „doppelte Gruppe“ entstehen, heißt es. Sie schlagen auch vor, Räume zu öffnen, damit Kinder selbstständig in andere Gruppen gehen können.

Rathaus und Stadträte alarmiert

Die Eltern haben bei Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht und den zuständigen Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) in die Suche nach einer Lösung eingeschaltet. Außerdem haben sie Stadträte wie Falk Dossin ( CDU) um Hilfe gebeten. „Wir müssen davon wegkommen, Entscheidungen nach Schema F zu treffen“, kommentiert Dossin die Entwicklung. „Wir müssen die Strukturen der Kitas den Bedürfnissen der Kinder anpassen und nicht umgekehrt. Ich bin der Meinung, dass da noch mehr geht.“

Sozialbürgermeister Fabian hat inzwischen das Jugendamt beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen. Am Montag gab es dort ein dreistündiges Treffen, bei dem die Emotionen hochgeschlagen sein sollen. Nach Aussagen der Eltern habe sich die Behörde dabei in der Sache nicht bewegt, aber einige Fragen beantwortet, die bislang von der Kita-Leitung anders kommuniziert wurden. So will das Rathaus die vier ausscheidenden Erzieher komplett ersetzen – gleichzeitig aber die Stundenverteilung der Erzieher verändern, um mehr Kinder in der Kita aufnehmen zu können.

„Diese Lösung ist absolut fragwürdig“

Mitgeteilt wurde vom Rathaus auch, dass künftig in der Kita „zimmerübergreifend“ gearbeitet werden soll, wodurch rechnerisch 15 beziehungsweise 16 Kinder in einer Gruppe betreut würden. Nach Angaben einer Sprecherin des Jugendamtes bleiben „mehr als die Hälfte“ der von der Auflösung der integrativen Gruppe betroffenen Kinder bei ihrer Bezugsperson. Die anderen kämen zu Erziehern, „die sie durch Früh- und Spätschichten, Gartensituationen und personelle Engpässe bereits kennen“. Man habe darauf geachtet, „dass befreundete Kinder zusammenbleiben oder dass sie sich aus anderen Gruppen besuchen können“.

Die Eltern sind frustriert. „Das ist kein zufriedenstellendes Ergebnis für unser Kinder“, fasst Kühn die Stimmung zusammen. Auch sein Kind komme zu einem anderen Erzieher, obwohl es mit keinem Fremden spreche. „Mit Blick auf das Kindeswohl ist diese Lösung absolut fragwürdig“, sagt er. „Die Auflösung unserer Gruppe ist falsch. Aber wir sehen keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Einige Eltern spielen mit dem Gedanken, ihre Kinder aus der Kita zu nehmen.“

Von Andreas Tappert