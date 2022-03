Leipzig

Wer in Leipzig mit Bus und Bahn fährt, muss tief in die Tasche greifen. Vor allem als Gelegenheitsfahrer. Deshalb ist es richtig, über ein 365-Euro-Ticket nachzudenken, das vor allem jene Menschen fördert, die wenig Geld haben. Junge Leute bis 27 Jahre, die sich erst eine Existenz aufbauen und eine Familie gründen wollen, gehören zweifelsohne dazu. Deshalb ist der Vorschlag der Grünen, SPD und Linken nachvollziehbar und es ist allen, die davon profitieren könnten, zu gönnen. Die notwendige Mobilitäts- und Energiewende, die jetzt noch durch die steigenden Spritpreise beflügelt wird, spricht ebenfalls dafür.

Investitionen in Schiene und Personal nötig

Ob das Ticket wirklich zum 1. August 2022 eingeführt werden kann, steht allerdings auf einen anderen Stern. Die Kosten dafür werden intern mit drei bis sechs Millionen Euro angegeben. Woher das Geld plötzlich im aktuellen Etat der Stadt kommen soll, bleibt ominös. Da ist von Haushaltausgabenresten die Rede, die zwar immer mal wieder vorkommen – so wurde beispielsweise weniger Geld fürs Sozialticket abberufen. Die finanziellen Herausforderungen Leipzigs sind jedoch riesig – nicht zuletzt durch die notwendige Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. Doch auch beim Ausbau der Infrastruktur für Bus und Bahn. So mussten die Leipziger Verkehrsbetriebe vor wenigen Tagen ihr Angebot massiv einschränken, weil der Krankheitsstand bei ihren Fahrern extrem hoch ist. Doch auch in Normalzeiten ohne Corona sind Taktzeiten auf vielen Linien alles andere als attraktiv. Neue Straßenbahntrassen sollen hinzukommen. Hier müssen Stadt und LVB noch kräftig investieren. Von steigenden Energie- und Spritkosten sind zudem auch die Unternehmen betroffen. Das alles zu stemmen, ist eine Herkulesaufgabe, die wenig Spielraum für ein 365-Euro-Ticket lässt. Es sei denn, die Mehrheit im Stadtrat entscheidet anders.

Von Mathias Orbeck