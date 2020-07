Leipzig: Wer profitiert von der Freisitzmeile Gottschedstraße?

Leipzig

Kein Autoverkehr, mehr Platz für die Gastronomie: Die Gottschedstraße im Zentrum soll im Rahmen eines Pilotprojektes zur Freisitzstraße und damit für den Autoverkehr gesperrt werden. Das Vorhaben ist Teil des Sofortmaßnahmeprogramms zum Klimanotstand 2020. Das Vorhaben war zunächst für den Abschnitt zwischen Dittrichring und Bosestraße geplant, wird nun aber bis zur Käthe-Kollwitz-Straße erweitert.

Noch aber ist die Kneipenmeile für den motorisierten Verkehr geöffnet. Auf Nachfrage verlautete seitens der Stadtverwaltung, dass momentan „Prüfungen“ zum Vorhaben laufen: „Diese sollen angesichts des zur Verfügung stehenden Zeitfensters zielstrebig durchgeführt und abgeschlossen werden. Schwerpunkte sind dabei insbesondere straßenrechtliche, infrastrukturelle sowie beteiligungsrechtliche Sachverhalte.“ Wann genau diese „Prüfungen“ abgeschlossen sind, blieb unbeantwortet. Fest steht jedoch: Sobald die Freisitzstraße da ist, gelten die neuen Regelungen zunächst bis Ende dieses Jahres.

Gastronom freut sich

Hoai Phong Tran vom Restaurant Bátu freut sich auf die Möglichkeit, die Zahl der Freisitze zu erhöhen. Quelle: André Kempner

Die Neugestaltung der Gottschedstraße betrifft Anwohner und Gastronomen gleichermaßen. Einer, der von der Änderung profitiert, ist Hoai Phong Tran. Er ist Geschäftsführer des Bátu. Das asiatische Restaurant existiert seit zwei Jahren am Rande des Zentrums. Tran befürwortet die Idee auch deshalb, weil die Corona-Krise der Branche viel abverlangt habe. „Im Moment haben wir nebenan eine Baustelle. Wenn die fertig ist, stehen noch mehr Tische hier. Wir wünschen uns, dass die Straße zur Fußgängerzone wird.“ Wie genau das aussehen wird, weiß auch Tran noch nicht. Die Info zur Umwandlung hat er bislang nur aus den Medien.

Rentnerin sieht Knackpunkt

Anwohnerin Renate Kunze: „Die Stadt macht in diesem Fall wohl das, was sie für nötig hält.“ Quelle: André Kempner

„Wir können sowieso nichts dagegen tun“, konstatiert Renate Kunze. Sie ist Anwohnerin. Die 88-Jährige wohnt seit drei Jahrzehnten in der Kneipenzone Gottschedstraße. Über das Pilotprojekt hat sie in der Zeitung gelesen. Probleme mit der Lautstärke in ihrem Viertel hat sie keine. Sie sieht den Knackpunkt vielmehr beim Verkehr. Renate Kunze ist auf einen Taxidienst angewiesen. Wenn dessen Fahrzeuge nicht mehr durch die Gottschedstraße dürfen, wird es für die alte Dame kompliziert. Darüber müsse geredet werden, sagt sie. Ansonsten ist sie der Ansicht, dass die Stadt „in diesem Fall wohl das macht, was sie für nötig hält“.

Anwohner hat sich an den Lärm gewöhnt

Anwohner Aljamoor Hiwa weiß, dass es in der Gottschedstraße ziemlich oft laut zugeht. Quelle: André Kempner

Ähnlich sieht das Aljamoor Hiwa. Er wohnt mit seiner Familie in direkter Nachbarschaft zur Gottschedstraße. Er hört die Gäste in den Restaurants und Kneipe ziemlich oft – besonders im Sommer. „Abends ist es am lautesten, vor allem an den Wochenenden. Bis Mitternacht geht es immer, manchmal auch länger.“ Als störend empfindet er die Geräuschkulisse nur bedingt. „Daran gewöhnt man sich“, sagt Hiwa. Vorstellungen, was eine Freisitzstraße bedeutet, hat er gegenwärtig keine. Die Frage, „wie sich das mit dem Verkehr entwickelt“, stellt er sich jedoch auch.

Store-Besitzerin setzt auf „Berlin-Feeling“

Lilli Pätow (rechts) und Mitarbeiterin Resi Lange vom Superfoodz Store sind seit dem 1. März in der Gottschedstraße. Aktuell stehen nur zwei Tische vor der Tür. Das soll sich ändern. Quelle: André Kempner

Spärliche Informationen, aber immerhin „eine gute Kooperation mit der Stadt“ hat Lilli Pätow. Zwei kleine Tische stehen bisher auf dem Gehweg vor ihrem Superfoodz Store. „Entwicklungspotenzial ist immer gut“, kommentiert die 31-Jährige die Pläne der Kommune. Für Freisitzflächen im öffentlichen Raum mussten gastronomische Betriebe bislang Miete zahlen. Die wurde für dieses Jahr von der Stadt Leipzig erlassen – wegen der Umsatzeinbußen in der Corona-Hochphase. „Unsere Gäste sitzen gern draußen, das gehört bei uns irgendwie dazu“, berichtet Lilli Pätow. Trotz der direkten Lage an der Straße weiß auch sie nicht, wann es mit dem Pilotprojekt losgeht. Sie wartet auf detaillierte Informationen aus dem Rathaus. Sie kann sich aber vorstellen, dass alle Gastronomen das Angebot nutzen werden und so ein gewisses „Berlin-Feeling“ in der Gottschedstraße Einzug hält.

Von Vanessa Gregor