Leipzig baut in Nordost eine neue Rettungswache 

Leipzig bekommt eine neue, moderne Rettungswache. Sie entsteht im Nordosten der Stadt an der Torgauer Straße auf dem Gelände der dortigen Feuerwehr. Der Stadtrat gab am Mittwoch grünes Licht für die Planungen und bewilligte dafür einstimmig 295 000 Euro.

Baukosten belaufen sich auf fünf Millionen Euro

Baubeginn für das fünf Millionen Euro teure Vorhaben ist für Juli 2023 avisiert. In Betrieb gehen soll die neue Rettungswache dann im Dezember 2024. Es wird eine der ersten Rettungswachen in Leipzig sein, die allen Anforderungen an Hygiene und Arbeitsschutz entspricht und über ausreichend Umkleide- und Sanitärräume, Schulungs- und Büroräume verfügt.

Aktuell ist an dem Standort ein Rettungswagen stationiert. Künftig können dort auch ein Notarztwagen sowie Reservetechnik auf mindestens vier Stellplätzen untergebracht werden. Der Neubau wird hinter der Feuerwache Nordost entstehen. Diese war zuletzt für 3,5 Millionen Euro neu errichtet worden. Sie ist seit Anfang 2015 in Betrieb.

Stadt plant elf neue Rettungswachen

Im Leipzig sind aktuell 14 Rettungswachen, einschließlich Außenstellen, vorhanden, über die durch vertraglich gebundene Leistungserbringer wie Deutsches Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst sichergestellt wird. Hinzu kommen sechs kombinierte Feuer- und Rettungswachen der städtischen Berufsfeuerwehr in Mitte, West, Süd, Südwest, Nord und Nordost.

Zur Rettungsdienst-Infrastruktur hatte die Kommune jüngst ein Gutachten anfertigen lassen. Danach sollen vier neue Standorte an Leipziger Kliniken, unter anderem am St. Georg und am Herzzentrum, entwickelt werden. Weitere sieben Rettungswachen will die Stadt bis 2030 selbst bauen.

Rettungsdienst braucht immer länger bis zum Einsatzort

Leipzig muss in sein Rettungswesen investieren, um die Vorgaben des sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zu erfüllen. Danach sollen zwischen einem Notruf und dem Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr als zwölf Minuten vergehen. Dieses Ziel verfehlt Leipzig jedoch immer öfter. Lagen im Jahr 2016 noch 81,1 Prozent der Einsätze innerhalb dieser Hilfsfrist, so waren es 2019 nur noch 73,6 Prozent.

Von Klaus Staeubert