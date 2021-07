Leipzig

Leipzig bekommt einen City-Manager, der sich ausschließlich um die Belebung der Innenstadt kümmern soll. Das hat der Stadtrat ohne Gegenstimmen so beschlossen. „Wir stehen mit unseren Innenstädten vor großen Herausforderungen“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der zugleich Präsident des Deutschen Städtetages ist. So müsse man auf die Herausforderungen des Online-Handels reagieren, dessen Aufschwung durch die Corona-Pandemie befördert wurde. Der Bund legte daher ein Förderprogramm für die Innenstädte auf. „Sie werden nicht so bleiben, wie wir sie aus den letzten 20 Jahren kennen.“ Leipzig habe bereits ein umfangreiches Paket mit einem Umfang von einer Million Euro geschnürt, um kleinen Händlern zu helfen und die Multifunktionalität der City zu stärken (die LVZ berichtete). Ein Ziel sei beispielsweise auch, das Salzgäßchen zu beleben. „Das ist bisher kein Platz, der ins Wohnzimmer der Stadt gehört“, so der Rathauschef.

Der City-Manager soll eine Art Schnittstelle zwischen Politik und Innenstadt-Akteuren sein, sich bei Problemen kümmern, Aktivitäten vernetzen und koordinieren. Die Stelle wird bei der Leipziger Tourismus Marketing GmbH angesiedelt. Die Vereine City Leipzig Marketing sowie der Handelsverband Sachsen unterstützen diesen Vorschlag ausdrücklich.

Was die genauen Aufgaben des City-Managers oder der City-Managerin sind, wolle die Verwaltung mit Händlern, Kulturschaffenden und anderen Akteuren in der City noch abstimmen. Die Linken plädierten dafür, die Stelle beim Amt für Wirtschaftsförderung anzusiedeln. „Es geht um die Attraktivität des Einzelhandels in seiner ganzen Breite weit über touristische Bereiche hinaus“, so Stadträtin Marianne Küng-Vildebrand (Linke). Das fand allerdings keine Mehrheit. „Es geht insgesamt um die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt“, so Sabine Heymann (CDU).

Aufgaben des City-Managers werden abgestimmt

Die Stelle des City-Managers soll nun rasch ausgeschrieben werden. Im bereits fortgeschrittenen Jahr 2021 hat die Stadt für das City-Management 60.000 Euro im Haushalt eingeplant, 2022 sollen es dann 120.000 Euro sein. Mittelfristig soll es aber gemeinsam mit der Privatwirtschaft geschultert werden, hieß es.

Von Mathias Orbeck