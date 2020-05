Leipzig fördert Künstler mit Stipendien – doch das führt zu Streit

Leipzig

Die Corona-Krise hat Freiberufler besonders schwer getroffen. Vielen sind die Aufträge weggebrochen. So auch freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, die in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Literatur arbeiten. Die Stadt will sie ab September/Oktober fördern, damit sie konzentriert über drei Monate an einem neuen künstlerischen Vorhaben arbeiten können. Deshalb hat der Stadtrat bei 36 Ja- und 28 Gegenstimmen beschlossen, ein Stipendienprogramm mit einem Volumen von 150 000 Euro aufzulegen. Ob das gerechtfertigt ist, darüber entbrannte allerdings ein heftiger Streit.

Kulturbürgermeisterin nennt Programm „unorthodox“

„Coronabedingt lassen sich viele Projekte derzeit nicht umsetzen, deshalb wollen wir Stipendien ausreichen,“ sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) in der jüngsten Ratsversammlung am Mittwoch in der Kongreßhalle. Dies sei aus Sicht des Kulturamtes eine sinnvolle und wirkungsvolle Ergänzung zu den Hilfsmaßnahmen von Bund, Land und Kommune, die derzeit bereits greifen beziehungsweise noch entwickelt werden. Das Programm sei zwar „unorthodox“, weil dafür Mittel aus der bestehenden Projektförderung verwendet werden. „Es ist aber kein soziales Bedürftigkeitsprogramm. Die Künstler müssen dafür etwas leisten.“ Geplant sind nun 50 Stipendien à 3000 Euro.

„Es ist möglich, für ein künstlerisches Vorhaben Geld zu bekommen. Etwa an einem Buch, einem Bild zu arbeiten oder ein Stück zu konzipieren“, erläuterte Annette Körner ( Bündnis 90/Die Grünen). Ein Fachbeirat werde die Qualität bewerten und dann entscheiden. „Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Die Lage von Künstlern, so Marco Götze ( Die Linke), sei ohnehin nicht berauschend: „Deshalb ist das Stipendium-Programm ein richtiger Schritt.“ Das sah auch Christina März ( SPD) so.

SPD-Mann warnt vor Doppelförderung

Ihr Fraktionskollege Heiko Bär ( SPD) warnte indes davor, dass es eine Doppelförderung geben könnte. Die Stadt argumentiere damit, dass sie Künstlern durch die Stipendien helfe, „ihre Berufstätigkeit“ fortsetzen zu können. Doch Leipzig habe bereits ein Programm für Solo-Selbstständige aufgelegt. „Es wird viele Menschen geben, die davon nicht profitieren können.“ Die Bevorzugung einer Gruppe sei „politisch sehr schwierig“ – gerade bei den Etat-Defiziten, die Leipzig in diesem und in den nächsten Jahren verkraften muss. „Wir reden über Geld, das mit dem Haushalt bereits beschlossen wurde. Es wird nur anders ausgegeben, soll im Kulturetat bleiben“, wollte Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen) beschwichtigen.

CDU verweist auf Haushaltsdefizit

Da war Claus-Uwe Rothkegel ( CDU) aber bereits der Kragen geplatzt: „Wir machen es uns einfach, Geld auszugeben. Wo es herkommt und erwirtschaftet wird, das kümmert niemanden“, sagte er und verwies auf mehr als 700 Millionen Euro, die laut Prognosen in den nächsten Jahren an Gewerbesteuer und damit an Einnahmen fehlen. Dass dies nicht beachtet wird, ergänzte Sven Morlok ( FDP), sei „wenig verantwortungsvoll und nachhaltig“. Für das Programm für Solo-Selbstständige (Volumen: fünf Millionen Euro) gibt es laut Kulturbürgermeisterin Jennicke übrigens mehr als 900 Anträge.

