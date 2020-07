Leipzig

Silvester ist noch in der Ferne. Dass zum Jahreswechsel die alljährliche Böllerei startet, ist gewiss. Doch der private Gebrauch von Feuerwerkskörpern wird zunehmend kritisch betrachtet und in zahlreichen Petitionen ein Verbot durch Privatpersonen gefordert. Ein Komplettverbot, etwa über das Bundesimmissionsschutzgesetz oder die Sprengstoffverordnung, ist derzeit rechtlich nicht möglich. Der Stadtrat beauftragte mit einer Mehrheit von Grünen, Linken und der SPD nun die Verwaltung, sich bei Bund und Land für veränderte Regelungen einzusetzen, um das Abbrennen von Feuerwerkskörpern durch Private großflächig untersagen zu können.

Grüne verweisen auf Lärm und Feinstaub

„Pyrotechnische Erzeugnisse werden an Sylvester in großen Mengen verteilt. Damit sind aber eine Reihe Probleme verbunden“, sagte Jürgen Kasek (Grüne) und verwies auf die extrem hohe Feinstaubbelastung, die sich negativ auf die Gesundheit auswirkt, und die hohen Lärmwerte, die auch Tiere und Menschen stört. „Über 60 Prozent der Bevölkerung wünschen sich stärkere Einschränkungen.“ Die Grünen fordern daher klare Regel für Silvesterfeuerwerk und die Knallerei auch an anderen Tagen einzudämmen. Dresden lasse pro Monat und Ortschaft nur noch zwei Feuerwerke zu, argumentierte Kasek. „Wir halten eins für ausreichend.“ Thomas Kumbernuss (Die Partei) verwies auf die jährliche Aktion „Bier statt Böller“ am Connewitzer Kreuz. „ Böllereien sollten der Vergangenheit angehören“, forderte er.

Anzeige

AfD und FDP reden von „grüner Gängelung“

Jörg Kühne ( AfD) sprach von einer „Verbotswut“. „Die Bürger sollen ihre Feuerwerke nicht mehr zünden dürfen.“ Er erinnerte an einen Antrag seiner Fraktion, böllerfreie Zonen im Umfeld von Zoo und Wildpark zu schaffen. Der war eine Reaktion auf den verheerenden Brand im Krefelder Zoo, in dem das Affentropenhaus völlig niederbrannte und etwa 30 Tiere starben, und wurde abgelehnt. Sven Morlok ( FDP) nannte den Antrag „ein Paradebeispiel grüner Gängelung der Gesellschaft“. „Uns als Verbotspartei zu bezeichnen, ist ermüdend und auch der Ernsthaftigkeit des Themas nicht angemessen“, konterte Kasek.

Weitere LVZ+ Artikel

Thomas Köhler (Piraten): „Ich betrachte die Feuerwerke als Seuche. Es wird immer eine Gelegenheit gesucht und gefunden zu knallen.“ Ihn störe auch, dass am Neujahrsmorgen durch die Stadtreinigung Tonnen von Müll entsorgt werden müssen.

Umweltbürgermeister: Begrenzung derzeit nicht umsetzbar

Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) nannte sich selbst einen „Spielverderber“: „Wir können nur das durchsetzen, was rechtlich möglich ist.“ An leicht brennbaren Gebäuden sei es beispielsweise schon jetzt möglich, ein punktuelles Verbot durchzusetzen. Er erinnerte allerdings auch an ein für den Silvesterabend am Connewitzer Kreuz ausgesprochenes Alkoholverbot. Das habe ein Verwaltungsgericht aber aufgehoben. „Das könnte auch mit einem örtlichen Abbrennverbot passieren.“ Unterjährige Feuerwerke, die durch die Stadt genehmigt werden müssen, pro Monat und Ortsteil auf eins zu begrenzen, sei derzeit ebenfalls nicht umsetzbar. Das gelte auch für ein vollständiges Verbot für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Natur- und Landschaftsschutzgebieten.

Beschlossen wurde: Es sollen alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, um den Einsatz von Feuerwerkskörper zu reduzieren, und öffentliche Plätze identifiziert werden, auf denen Silvester ohne Probleme geböllert werden darf.

Von Mathias Orbeck