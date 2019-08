Leipzig

Hinten gehen die Handwerker raus, vorne die Schüler rein. So sieht es beispielsweise in der Grundschule am Opferweg aus, die am Montag mit Beginn des neuen Schuljahres öffnet. Die Einschulung am Sonnabend geht noch in der Paul-Robeson-Grundschule über die Bühne, die bis zu den Sommerferien genutzt wurde. Gearbeitet wird am Opferweg bis zur letzten Minute, um Inneneinrichtung und Möblierung hinzubekommen. Ein Kraftakt. Der Schulstart am Montag sei aber gesichert, hieß es.

Dreifeldhalle in Schönefeld ist fertig

Das denkmalgeschützte Gebäude (Baujahr 1894) wurde saniert und um einen dreigeschossigen Anbau erweitert (Kosten: 10,87 Millionen Euro), die Arbeiten an Sporthalle und Freianlagen dauern allerdings bis in den Oktober hinein. Spielgeräte stehen aber schon. Die Fassade des Erweiterungsbaus muss noch gestrichen werden, das beeinträchtigt jedoch den Unterrichtsbetrieb nicht.

Endlich fertig ist die neue Dreifeldhalle für das Goethe-Gymnasium in Schönefeld (Kosten: rund 5,5 Millionen Euro). Restleistungen an der Freianlage an der Theklaer Straße 4 dauern noch bis zu den Herbstferien. Weiterhin wird das Berufsschulzentrum 7 in das sanierte Schulgebäude in der Neustädter Straße ziehen.

Situation bleibt angespannt

Das Brockhaus-Gymnasium kann wieder sein saniertes Haus 2 in der Samuel-Lampel-Straße nutzen. „Wir kommen voran“, sagt Schulbürgermeister Thomas Fabian (SPD) auf LVZ-Nachfrage. „Dennoch bleibt die Situation an vielen Schulen angespannt, das möchte ich gar nicht schönreden.“ Vorhandene Unterrichtsräume seien voll ausgelastet. In den Grundschulen werden in vielen Fällen Horträume auch als allgemeine Unterrichtsräume doppelt genutzt.

Leipzig hat daher ein gigantisches Schulbauprogramm gestartet, bis 2023 will die Stadt rund eine halbe Milliarde Euro für Schulen ausgeben (die LVZ berichtete). „Die Bauarbeiten werden mit Hochdruck fortgeführt, so dass es zum Schuljahr 2020/21 eine deutliche Entspannung geben soll.

Reparaturen an 38 Leipziger Schulen

„Wir haben die Ferien auch für Reparaturen und notwendige Instandhaltungen genutzt“, ergänzt Eckehard Jahnke von der Bau-Abteilung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. Das sind oft kleinere Maßnahmen, die einen Wertumfang von 50 000 bis 300 000 Euro haben. Gearbeitet wurde an insgesamt 38 Schulen. Profitiert hat davon beispielsweise die Astrid-Lindgren-Grundschule in Schönefeld, die im Vorjahr als eine von „Leipzigs vergessenen Schulen“ Schlagzeilen machte. In einer Blitzaktion brachten Handwerker in Rahmen der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ Toiletten, Speiseraum und ein Klassenzimmer auf Vordermann.

Mittlerweile hat die Stadt einige der gröbsten Probleme gelöst: So wurde das Foyer umgebaut; drei komplette Sanitäranlagen sowie zwei neue Garderobenräume sind neu entstanden, undichte Fenster wurden ausgetauscht. Eine Perspektive gibt es auch: Die Einrichtung zieht künftig in die gegenüberliegende Schule in der Löbauer Straße, die derzeit als Ausweichquartier für die Oberschule Ihmelstraße genutzt wird. Bevor dort die Grundschüler einziehen, wird das Gebäude komplett saniert.

Wiedebach-Oberschule nur teilweise nutzbar

In der Turnhalle der Joachim-Ringelnatz-Grundschule werden derweil die Duschen erneuert – das zieht sich bis in den Oktober hin. Gearbeitet wird auch an der Schule am Leutzscher Holz. „Die Sanitäranlagen und Rohre waren so massiv beschädigt, dass wir jetzt handeln mussten“, erklärt Jahnke. Ansonsten sind viele der alten Hallen gut nutzbar, haben teilweise im Laufe der Zeit neue Böden und Prallschutzwände bekommen.

Ein Problemfall ist weiterhin die Apollonia-von-Wiedebach-Schule in Connewitz, wo der Nordflügel gesperrt bleibt – eine Havarie mit Wasser hatte dort arge Schäden angerichtet. In der Schule wurde eine Trennwand eingezogen, um den Südflügel für den Unterrichtsbetrieb der 8. bis 10. Klassen zu nutzen. Ein Gerüsttreppenturm als zweiter Fluchtweg ist fertig.

Der Rest der Schule wird an die Pablo-Neruda-Grundschule in Nähe des Bayerischen Bahnhofs ausgelagert (die LVZ berichtete). Einen Wasserschaden gab es zudem an der 33. Schule – einige Räume bleiben gesperrt. In Grünau an der 84. Oberschule laufen Arbeiten an Dach und Fassade. In den Ferien wurden Fenster gewechselt.

Von Mathias Orbeck