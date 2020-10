Anders als in Westdeutschland sind in Leipzig zu DDR-Zeiten Privatgaragen entstanden, bei denen das Grundstück nicht mitgekauft werden musste. Für die Flächen fallen zunehmend höhere Pachten an. Auch Leipzigs Stadtverwaltung dreht kräftig an der Preisschraube. Viele Betroffene sind empört.