Als Stadtteil-Kulturzentrum ist es eine etablierte Adresse. Doch im bisherigen Domizil in der Selliner Straße stößt das Komm-Haus in Grünau an seine Grenzen. Es ist derzeit in einem Ladengeschäft in einem Ärztehaus eingemietet. Dort wird eine vergleichsweise hohe Kaltmiete bezahlt, der Mietvertrag ist befristet. Deshalb hat der Stadtrat beschlossen, den Träger – die Villa GmbH – bei der Suche nach einem neuen Standort in Grünau zu unterstützen. Die Initiative davon ging vom Stadtbezirksbeirat West aus, der den Antrag stellte.

Betreiber erwägt Neubau

Die Villa gGmbH, die das Komm-Haus seit 1. Januar 2019 von der Stadt übernommen hat, sucht seit zwei Jahren nach einer Alternative, die dem Zentrum die nötigen Entwicklungsspielräume für die Zukunft ermöglicht. Die Villa-Betriebsgesellschaft mbH will ein geeignetes Grundstück kaufen und mit einem zeitgemäßen Soziokulturellen Zentrum bebauen beziehungsweise ein vorhandenes Gebäude umbauen. Dabei ist die Stadt behilflich – die Prüfung soll auch geeignete Immobilien und Grundstücke Dritter einbeziehen. Bis wann das realisiert werden kann, bleibt offen.

