Leipzig

„Eva Schulze“ bekommt Geld von der Stadt: Das Evangelische Schulzentrum in der Schletterstraße ist der erste freie Schulträger, dessen Baumaßnahmen von der Stadtverwaltung gefördert werden. Leipzigs Schulamtsleiter Peter Hirschmann übergab am Donnerstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von exakt 606.420 Euro. Der Stadtrat hatte diesen Fördertopf eigens eingerichtet, um den Freien Trägern in Leipzig bei der Schaffung zusätzlicher Schulplätze zu helfen und bestehende zu erhalten. Eine Förderung ist ausschließlich für investive Baumaßnahmen möglich. Aktuell liegen im Fördertopf weitere rund 2,4 Millionen Euro bereit. Für das Jahr 2022 kommt noch eine Million hinzu.

Ein symbolischer Fördermittelbescheid fürs „Eva Schulze“: Leipzigs Schulamtsleiter Peter Hirschmann übergibt ihn an den pädagogischen Schulleiter Reinhold Schulze-Tammena, Sönke Junge (Vorsitzender des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirksvorstandes Leipzig) und die wirtschaftlich-organisatorische Schulleiterin Beate Eike (von links). Quelle: Wolfgang Sens

Freie Träger bei neuen Schulplätzen gefragt

„Es ist eine große Herausforderung, ausreichend Schulplätze in Leipzig zu schaffen“, sagte Hirschmann. Leipzig habe daher für die städtischen Bildungsstätten ein Sofortprogramm Schulbau aufgelegt. Doch auch die Freien Schulen, die zehn bis zwölf Prozent der notwendigen Plätze in Leipzig abdecken sollen, sind gefragt. „Deshalb ist auch eine Erweiterung bei den Freien Schulen notwendig“, so Hirschmann. Die heterogene Schullandschaft Leipzig werde durch ihre Angebote bereichert.

Im Evangelischen Schulzentrum, das mit Grund- und Oberschule sowie Gymnasium drei Einrichtungen unter einem Dach beherbergt, lernen derzeit 1100 Kinder und Jugendliche. Dort sind in den vergangenen Jahren 100 temporäre Plätze entstanden, die nun dauerhaft gesichert werden müssen. Dabei gilt es vor allem, den Brandschutz zu verbessern – die Bestimmungen dafür haben sich verändert – sowie den Altbau zu sanieren.

Geld für Brandschutz und Rettungswege

„Im Herzen der Stadt Schulplätze zu erhalten, das ist für uns ebenso wichtig wie für die Stadtverwaltung“, sagt Beate Eike, die Wirtschaftlich-Organisatorische Schulleiterin. „Wenn wir die Räume nicht ausbauen, müssten wir sie schließen.“ Die vierte Etage des Hauses sei bereits aus eigenen Mitteln ausgebaut worden. Die Bildungsstätte, die im Vorjahr ihren 30. Geburtstag feierte, will zur Schaffung von neuen Rettungswegen Bypass-Türen in Räumen des Nordflügels einbauen, zusätzliche Rauchschutztüren auf allen Ebenen einsetzen, die elektrotechnischen Anlagen ertüchtigen, Räume in den unteren Geschossen neu organisieren und die Mensa mit Spülküche und Rettungswegen versehen. Sobald der Altbau modernisiert ist, soll es im Neubau weitergehen. Der Plan, ein eigenes Grundschulgebäude samt Hort zu errichten, besteht nach wie vor. „Dieser Traum ist noch nicht ausgeträumt“, betonte Beate Eike.

Die Stadt will künftig Bauvorhaben in der Freien Schule in Grünau sowie in der Freien Waldorfschule unterstützen. Details werden noch geklärt. Darüber hinaus prüft Leipzig derzeit die Erweiterung der Fördermittelrichtlinie, um vorhandenes Geld gezielter für ein Mehr an Schulplätzen verwenden zu können.

Von Mathias Orbeck