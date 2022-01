Leipzig

„Meine Stadt, ein Service“ – so heißt der Slogan, der den Anspruch eines neuen Amtes in der Leipziger Stadtverwaltung formuliert. Das Amt Bürgerservice, das Dienste der Bürgerbüros und des Bürgertelefons sowie einzelne Bereiche vom Standesamt (wird Abteilung) sowie der Melde-, Pass- und Personalausweisbehörde koordiniert, hat zum Jahresanfang seinen Betrieb aufgenommen. Es hat 168 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer es künftig leitet, steht noch nicht fest. „Wir wollen auf moderne, zeitgemäße Weise sowie vor allem serviceorientiert agieren“, kündigt Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) an. Die Dienstleistungen sollen den Lebenssituationen der Bürgerinnen und Bürger angepasst sein. Dennoch müsse klar sein, dass die Stadt Leipzig hoheitliche Aufgaben erfülle und gesetzliche Vorgaben einhalten müsse.

Was passiert mit den Bürgerämtern?

Die heißen künftig Bürgerbüros – alle 15 Standorte bleiben erhalten. Parallel sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstärkt mit dem mobilen Bürgerkoffer unterwegs. Dieser kommt in einer Testphase zunächst in den Stadtteilbibliotheken Plagwitz, Reudnitz und Holzhausen sowie in der Sparkassenfiliale in Marienbrunn zum Einsatz. Die Servicetage werden vorher angekündigt, die Zeiten können über das Online-Buchungsterminal wie andere Termine auch reserviert werden. Ausgestattet mit Laptop, Änderungsterminal für den Personalausweis, Scanner, Drucker und einem Signaturpad sind dort künftig etliche ortsunabhängige Verwaltungsdienstleistungen möglich. Hörning: „Ende 2022 schauen wir, ob es funktioniert hat und was wir verbessern müssen.“ Dann werde auch entschieden, ob es 2023 noch weitere Angebote gibt. 2021 haben 282 017 Menschen die Bürgerämter genutzt.

Welche zusätzlichen Anträge können in den Bürgerbüros erledigt werden?

Dazu gehören Änderungen der Halterdaten für ein Kraftfahrzeug aufgrund eines Umzugs innerhalb Leipzigs, einer Namensänderung sowie eines Zuzugs nach Leipzig aus dem Inland (falls das jeweilige aktuelle Kennzeichen beibehalten werden soll). Alle anderen Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsbehörde müssen weiterhin über das Portal iKfz oder persönlich in der Kfz-Zulassungsbehörde im Technischen Rathaus in der Prager Straße erledigt werden. Ab März 2022 können Geburts-, Sterbe-, Ehe- sowie Lebenspartnerschaftsurkunden auch in den Bürgerbüros beantragt werden. Die Urkunden werden dann durch das Standesamt per Nachnahme übersandt.

Was ist, wenn jemand mit der Technik nicht zurechtkommt?

Die Bürgerbüros sind weiterhin persönlich und telefonisch erreichbar. Nutzbar wird dort aber auch eine eID-Station sein. Das ist ein öffentlicher PC, an dem man digitale Bürgerservice-Leistungen erledigen kann. Es ist die Erweiterung des Serviceterminals, das bereits im Bürgerbüro in der Otto-Schill-Straße steht. „Bei Bedarf gibt es aber Hilfe. Die analogen Angebote bleiben zudem erhalten“, erklärt Hörning. Bürgerbüros werden künftig moderner umgestaltet – zunächst in den Gohlis-Arkaden.

Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) an der eID-Station im Bürgeramt Quelle: Stadt Leipzig/sf

Was wird aus dem Bürgertelefon?

Das wird mit dem bundesweiten Service synchronisiert und ist künftig über die einheitliche Behördennummer 115, die in 14 Bundesländern und 600 Kommunen geschaltet ist, erreichbar. In Leipzig bleibt parallel dazu die Nummer 123-0 weiterhin bestehen. Im Vorjahr verzeichnete das Bürgertelefon rund 660 000 eingehende Anrufe.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was verbessert sich für ausländische Mitbürger?

Im Bürgerbüro Otto-Schill-Straße sowie im Standesamt kann für Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch bei der Agentur für Arbeit, per Video gedolmetscht werden. Das ist nach zwei Minuten Vorbereitungszeit in 14 Sprachen möglich, heißt es. Nach Terminvereinbarung auch in weiteren 51 Sprachen sowie in der Gebärdensprache. Die Kosten übernimmt die Stadtverwaltung, die einen Vertrag mit einem zertifizierten Anbieter hat. Neu im Standesamt ist ein Kompetenzzentrum, das Anerkennungsverfahren ausländischer Urkunden bearbeitet sowie Familienstände klärt. „Die Einbürgerungsprozess verbleibt aber in der Ausländerbehörde“, so Hörning.

Lesen Sie auch So funktioniert die neue Online-Terminvergabe der Stadt Leipzig

Am 10. Januar 2022 von 18 bis 20 Uhr möchte Verwaltungsbürgermeister Hörning den neu ausgerichteten Bürgerservice in einer digitalen Bürgersprechstunde via Microsoft Teams vorstellen. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter buergerservice2030@leipzig.de anmelden.

Von Mathias Orbeck